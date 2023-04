Vo m’n Krabbel van nu te schrieven hè ‘k m’n schonste kleeëren angedoan. Vo da stikstjie zalfs ’n strikstjie roend m’n nekke. ‘n Oerejagertjie lik ofdan ze zeggen. Je vraag je verzekers of vowa. Omda ‘t zundag Poaschen is, zie ‘k ip m’n poasbeste. Mo worom heeët schóóne geklid ‘ip z’n poasbeste’?

Da kom van ‘t feit da vroeger vil mannen tegen Poaschen ‘n nieëve kostuume lieëten maken. Nie olleeëne van binnen mosten ze proper zien (de biechte) mor ook van buuten. De kleeërmaker aa binst de vasten wreeë vil werk: iedereeën wilde mè Poaschen der uutzieën lik erboren, ip z’n poasbeste. Gelukkig woaren der ook mannen die d’ ankoop vo nieëve kleeëren uutstalden toe Sienksen. Dodeure aa de kleeërmaker nog wa langer werk. Derachter was ‘t gedoan mè werken: vo de reste van ‘t joar kost de kleeërmaker mè z’n viengers droaien.

“Lieëver ip m’n poasbeste of ’n poasbeeëste”

Dodeure wier vroeger in Iengeland over de zomertied die bie ons komkommertied wor genoemd – den tied dat er nie vele geburt – gesproken van ‘taylor’s time’, den tied van de kleeërmaker. De kleeërmaker aad ol den tied, mo verdieënde gin kluute.

Gevolg: je kost ie olleeëne ‘t gekopste groensel kopen, namentlik komkommers. Van do: komkommertied. Ook da word komt uut Iengeland. ‘t Is Multatuli die in ‘t Nederlands eej binnengebrocht, in z’n boek ‘Max Havelaar’. Mor in Iengeland wordt ook da nie mè gezeejd, ze spreken do nu van ‘off-season’ of ‘silly season’.

Zorgde de kleeërmaker vo ‘poasbeste’, den beeënower zorgde vo de ‘poasbeeëste’. Je lieët ‘t schonste kolf slachten en leej de kop met ‘n sietroeëne in z’n muule ip ‘n tablette in z’n italage. ‘k Zien toch lieëver ip m’n poasbeste of ‘n poasbeeëste.

