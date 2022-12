Komst nieuwe supermarkt beroert de gemoederen, Bosmolens leeft duidelijk(maar misschien wel een beetje te veel)

Er is roeringe en doeninge op de Bosmolens, waar wij straks met Pasen exact 20 jaar wonen. We zijn van Winkel afkomstig en het is nu een Winkelnaar die met zijn plannen om zaal Valentino te vervangen door een supermarkt de ‘handel en wandel’ op de wijk wat op stelten zet. Al vecht iedereen voor zijn schelle, zo zit het leven in elkaar. Ook wie wil investeren, moet daartoe de kans krijgen. Maar de Bosmolens is blijkbaar gegeerd goed, al hangt er wel nog iets zoals Ventilus boven de hoofden.

We hebben het zelf ook zien evolueren. Veel van de handelszaken waarvan de meesten er een kwarteeuw geleden kwamen, zijn ondertussen in omvang quasi verdubbeld. Op de Bosmolens kun je voor alles terecht. Om je voeten onder tafel te schuiven, van een kiekske bij Henk tot het sterrenniveau van La Durée. Maar ook bij Villared, Lot 56 en de Vitrine en richting De Mol vind je La Talpa en in het uithoekje de Klare Gracht. En er zijn nog eethuizen op til.

Maar je vindt er ook al je boodschappen op wat vroeger een gehuchtje was van nauwelijks 1.500 inwoners. Straks gaat men het viervoudige overschrijden. Wij – thuis boodschapper van dienst – gaan overal. We staan ‘s morgens om 6 uur al eens bij Sylvie, plezieren onze vrouw met klaaskoeken van Jan, zijn verlekkerd op de pasta van Nancy, gaan wat te weinig naar Cindy – maar ja, ons mannen zijn geen viseters -, laten onze fiets reviseren door Johan…

“Ze hebben er zelfs voor gezorgd dat het nieuwe ziekenhuis dichter bij ons is dan voor de doorsnee Roeselarenaar”

We kunnen een frietje gaan stekken bij Gio & Sylvie, maar wil je er wat kwinkslagen in plaats van mayonaise bij, dan trek je naar Yves. Jammer genoeg kunnen we de remmen niet meer dicht trekken bij tante Gerda, haar café Bosmolens blijft ondertussen dicht, maar wat verderop is er natuurlijk ‘t Sportief, waarachter de nieuwe supermarkt zou komen. Quasi tegen de Rijksweg aangeplakt vind je ook nog bakker Cuypers en chocolatier Parfait is het Izegemse centrum ontvlucht naar… de Bosmolens.

Stel je hypothetisch eens voor…

Maar eerlijk en uiteraard, wij steken ook wel eens de Rijksweg over. Op vijf minuten rijden hebben we met Delhaize, Lidl, Aldi en Colruyt al vier grootwarenhuizen en ook de Roeselaarse Albert Heijn hebben ze verdacht dicht bij de Bosmolens ingeplant. Ze hebben er zelfs voor gezorgd dat het nieuwe ziekenhuis dichter bij ons is dan voor de doorsnee Roeselarenaar. Een extra supermarkt zal ook wel zijn klanten hebben, al komen die natuurlijk altijd van ergens (elders). Mocht die er komen, dan zouden we er ook wel eens gaan. En dat is geen misprijzen van de andere handelaars. Stel je hypothetisch eens voor dat wij op zaterdagmiddag zitten te biljarten in ‘t Sportief en je krijgt plots een sms’je van vrouwlief dat ze nog dit of dat te kort heeft, dan zouden we maar de parking over te steken hebben.

50-tal aanwezigen op infovergadering

Of de supermarkt er nu komt of niet, daarover moet het verdict nog vallen. Donderdagvond kwamen een 50-tal omwonenden en handelaars samen in ‘t Sportief, ook schepen (en apotheker) Virgine Derumeaux was aanwezig. Ja, want op de Bosmolens hebben we ook twee apothekers, zelfs ook twee kastelen, een bos met provinciaal domein, een tennis- en padelclub en vroeger zelfs een zwembad. We hebben er nog leren zwemmen, toen Olympia als de reconversie van zwembad naar dancing had gemaakt. Het zwembad is niet meer, al vermoeden we dat er wel nog wat liggen in de stulpjes rondom het vroegere Nausikaa, maar die zijn niet publiek toegankelijk.

Iedere zomer is er ook Bosmolens Ommegang dankzij een eigen feestcomité, maar er is ook het Buurtcomité dat een drink voor de bewoners organiseert en ook een rommelmarkt. Er waren dit jaar zelfs drie rommelmarkten op drie weken tijd op het grondgebied… Er is een koor, er is de Chiro, tal van andere verenigingen, we vergeten ze hier bij bosjes allicht.

En ook veel jonge gezinnen op de wijk, dus de school barst er ondertussen uit de voegen. Het weghalen van het oude parochiaal centrum laat je nu de mooie nieuwbouw zien.

Iedereen op de Bosmolens heeft zijn mening en er zullen inderdaad ook wel mensen pro een extra supermarkt zijn

Je hoeft de Bosmolens niet uit dus, om alles te vinden wat je hartje belieft. En er komt dus misschien een nieuwe supermarkt, waarvan de ‘invulling’ nog niet bekend is. Het wordt alvast geen grote speler, dat wist de projectontwikkelaar ons te bevestigen. Geen Jumbo zoals er naast Euroshop misschien eentje komt, maar een buurtvariant van de grote spelers: een Proxy Delhaize, een Okay… Wie weet?

Iedereen op de Bosmolens heeft zijn mening en er zullen inderdaad ook wel mensen pro een extra supermarkt zijn. Maar het zal in eerste instantie er op aan komen de vergunning ook technisch in orde te krijgen. De site was vroeger volledig eigendom van de familie Remmery, maar met de nieuwe eigenaars van ‘t Sportief en de Valentino moeten (naast de Remmery’s) ook andere partijen betrokken worden. Er rusten ook erfdienstbaarheden op de hele site, wat het er niet makkelijker op maakt. Maar eens alle bezwaren binnen zijn en de stedelijke diensten hun advies hebben geformuleerd is het aan het Schepencollege. Maar tegen dan zijn we al weer drie maanden verder.

Verkeersinfarctje

De Bosmolens Leeft duidelijk. En soms een beetje te veel. Wij zijn de ochtendpiek meestal voor, maar voor wie dat niet mogelijk is, moet je dezer dagen al tot aan Villared aanschuiven om in de Leenstraat op de Rijksweg te geraken. En dan moeten er op De Mol nog honderden gezinnen bij komen. Ook aan de verkeerssluizen (welk studiebureau heeft dat eigenlijk uitgevonden?) ergeren we ons dagelijks. Maar dat is voor een andere keer.