De joeërs zitten ’n weke in schole. Ze zien ’t ol gewend vo te luusteren in klasse. En vor ip de spilkoeër tikkertje te spelen. Of is ‘t nu ‘verklikkertje’? Ippermeeëster Ben (minister Weyts) wil dat er uutsluutend Nederlands wor geklapt ip de spilkoeër.

Hoe kontrollir je da? Deur ‘n sigarekistjie met ’n signe te geven an den eeësten die anders klapt. Dendieënen zoekt ‘n ander kiend da gin Vlams klapt en gift de signe deure. Die ip ’t ende van de spiltied ‘t kistjie vastheet, krieg straffe. Dat is verklikketje spelen. Moeilik is da nie, verklikken eej nog platse ghèd in ’t verleden van Vlaanderen.

Nu da de joeërs were no schole goan, is ’t an d’ opa’s en d’ oma’s vor ip vakaanse te goan. Vor uut te bloazen. ’t Was wal gin sigaretjiekistjie dan ze kreëgen, mor ’n valiezetjie mè de kleeëren van de kleeënkienders. D’ eeëne weke van ‘t eeëne, de volgende weke van ‘t andere, derachter van da van d’ andere dochter, ton drie dagen van twi joeërs en ip ’t ende nog e kir van ollemolle tope. Mè die valieze kreeëgen z’ ook de joeërs.

Ook m’n vrouwe en ikke zien an vakaanse toe, achter dan me twi moanden nie anders gedoan èn of vo de kleeënjoeërs te zorgen. Wada me met under gedoan èn? No spilplings gewist, de kienderboeërderieë, muzees, de zeeë, de Sierk in Den Oane, toertjies gedoan met den otto, ip tirrassen gezeten, kreeëmtjies gelekt, pannekoeken g’geten, no ’t frietkot gewist… ’t Is te zeggen olledage, van den eeste zuulie toe den lasten augustus, gaald uutgegeven.

Nu is ’t an ons vor ip vakaanse te goan. Ip reejze… mor in ons angden ligt er ’n kistjie: gin sigarekistjie met ’n signe mor ’n gaaldkistjie zoender centen.