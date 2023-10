Viene gie ook nie dan de kleeëne joeërs den dag van vandage gin tied mèr èn vo kiend te zien. ‘k Gon nie zeggen dat is lik in den tied van Daens. Kienderarbeid is ’t nie, mo ’t trekt erip. Kleeëne joeërs zien pendeloars: ze vertrekken vroeg van uus en ze kommen loate were thuus.’s Nuchtens no ’t schole, ’s noeëns no den ipvang, ton were no klasse, derachter no den ipvang of de studie. En ’t is nog nie gedoan.



‘k Moen mo kieken nor onzen oekste kleeënzeune. Je moe nog negen joar worden, mo j’ eet ’n agenda van ’n CEO. De moandag achter ’t schole notenleer. Den diesendag achter de studie Woord en Drama. De woensdag achter de noeëne gitaarlesse en dorachter were notenleer. De vriedag entwa van sport. De zoaterdag de schoets. De zundag tennislesse.

‘k Vroegen vandeweke an ’t vintjie ost ie nog e ki vrie is. Ba joa ‘k, zeejd ie, den dunderdagavend. En wa doe je ton, vroege ‘k. Awal, zeejd ie, ‘k zoeken ton ip m’n iPad nor informoassie over de Romeinen en de Grieëken. En j’n uuswerk? Da make ‘k in de studie, zeejd ie.

Da leven zit stampevul mè doeën en moeten, verplichtiengen en engagementen. Ost ie nog tied eejt vo te spelen, vroege ‘k. Jaa ‘k, zeejd ie, do tusschenin. M’n vrouw en ikke vragen ons dikkels of, os da nie ollemolle e bitjie te veel is, of veel te vele. Da spelen ‘do tusschen in’ moet, is nie goeëd, vienden memiender.

Je zie toch mor eeëne ki kiend, zeggen ze. En ‘k zeejen ’t ook tegen m’n vrouwe. Z’ antwordde: Dat is woar en zuuste, mo je wit toch da ‘je zie mor eeëne ki kiend’ bie joen synoniem is van ‘je leef mor eeëne ki’! Wa bedoel je, vroege ‘k. Awal, zeej ze, da je kiend zie gebleven en go bluuven.