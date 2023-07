Eeën van m’n kleeënzeuntjies is ip kamp mè de schoets. Z’n mama eejt ons ’t adres van z’n kamp gegeven, van je zoe gèrn ’n kartjie van ons kriegen. M’ èn da gedoan.

Omda ’t antieden zoedt ankommen, è me da kartjie in anvloppe gestoken. ’t Is te zeggen, in ’n gróót anvloppe mè nog ’n strip van Jommeke derbie en – in ’n plastiekstjie gewikkeld – ienkele spekkelinten. Van j’ aa gezeejd tegen z’n mama dat ie egentlik nog mè da kartjie entwa vo te lezen en te sneukelen zoe willen kriegen.

Dien kleeënen got ip reejze en kriegt e kartjie van dedieë die thuusbluuven. Egentlik zoedt ie moeten e kartjie nor ons schrieven. Mo ja, die kleeënen is nog te kleeëne en nieuws van ’t thuusfront, lik ofda me zeggen, is olsan geeëstig vo zowwe kleeëne pagadder.

Woar is den tied da me vanip reejze kartjies zoenden no familie en kennessen? ‘k Moen eeërlik zeggen, me doen dat ook ol lange nie mè. En in den tied da me ’t nog deejen, was ’t olsan de lasten dag. Me woaren ollange thuus tegen da de kartjies toekwamen. Mo me zagen der tegenip. ’t Was lik ofda m’n viengers gin pennestok mè kosten vastepakken. En vorol, ‘k wisten nóóis wat ip die kartjies gezet. ‘Vakantiegroeten uit…’, da was nu ‘ ki nieëtend. En da ’t eten lekker en veejl is, da klienkt lik ’n verwieët vo dedieë die ’t mosten leejzen (bie joender nie verzekerst!). En da de zunne schient, dor aan z’ ook nieëtend an (vowa dieënt de zunne anders?).

Ja, wa zetten de menschen ip under kartjies? Daan z’ ol veejle gezieën aan en daan ze ’t ollemolle giengen vertallen! Ozze ‘k zowwe kartjie kreeëgen, kreeëge ‘k ’t ip m’n zemels: Oeie, ze gon toch de dia’s nie kommen togen zeker?