Lieven Mathys vertelt over zijn leven in Tielt.

Ik ging het hier in mijn tweewekelijks kolommetje hebben over mijn zaterdagavond met de kelderkraker VV Tielt – KFC Doomkerke en de comedyshow van Jade Mintjens in CC Gildhof. Maar het was een geel aanplakbiljet dat ik van ’t weekend in de Krommewalstraat opmerkte dat maar door mijn hoofd bleef spoken.

Het huis van Jeanne Loosveldt wordt gesloopt.

Nochtans had de kinderloze kunstenares in haar testament laten opnemen dat haar kunst en haar eigendommen, waaronder negen panden in Tielt, bij haar overlijden opgenomen moesten worden in een Stichting die de lokale beeldende kunsten moest ondersteunen.

De Stichting werd effectief opgericht na haar overlijden, maar de familie Loosveldt trok naar de rechter om het testament aan te vechten. Met succes. Zowel in eerste aanleg als in beroep kreeg de familie gelijk. De kunstwerken werden verdeeld onder familie, vrienden en kennissen van Jeanne. Ook stad Tielt kreeg enkele werkjes.

Alle eigendommen van Jeanne zijn intussen verkocht door de familie. Ook het inmiddels bouwvallig woonhuis van Jeanne. De Stichting werd ontbonden. Er komt dus geen museum voor Jeanne op de hoek van de Krommewal en de Keidam. Maar (gelukkig) ook geen appartementencomplex of verkaveling op de 4.000m². Een gezin met drie jonge kinderen komt er wonen. De oude, gestorven bomen worden gerooid. Nieuwe bomen werden al aangeplant. De groene long in het hart van de stad blijft.