Verlede weke was ter nieuws over ’n duuve die z’n rienk kwiet en dodeure gin kluute mè wèrd was. ’t Was lange geleejn da me nog entwa ghóórd aan over duuvesport.

Wit je nog de berichten ip de radio: ‘De inlichtingen voor de duivenliefhebbers: de westenlijn Brugge, negen uur en twaalf, bewolkt, opklaringen, vrij goed zicht…’ En: ‘Quievrain, alle duiven zijn gelost…’ Die berichten begosten met ip xylofon d’ eeëste noten van Schoepen z’n liedjie ‘Ik zie zo gere m’n duivenkot’. 75 joar lank zoend de radio dat uut. Ze zien gestopt in 2004. ‘t Was nie mè nóódig, de duuvemelkers wieren ip andere manieëren ip d’ hoogte gebrocht.

De duuvesport was ton ook ol ’n kwestie van ienvisteriengen geworden worda je vil geld kan mee verdieënen. Den tied was verbie dat er ip de koeër of in ’t ovetjie van vil uuzen ’n duuvekotjie stoend en de vint de zundag mè z’n konstateur no de café trok. Vil vrouwen woaren do nie gelukkig mee. ’t Gevolg was: de duuven kosten uutvlieëgen, mo wieën was ‘t er d’ uusduuve? Moeëdere!

Vandage is de duuvemelkerieë big business. ’n Priesduuve kan agauwe ’n poar oenderdduusd euro’s wèrd zien. En uutzoenderlike winnoars gon zaalfs meeër of ’n miljoeën. Dat is ook ’t ook gevol van die duuve uut ’t nieuws. Ter zoe ruuze gewist zien tusschen den eigenoare en de verzorger. Dien lasten zoe de rienk deuregeknipt èn. Gevolg: die duuve is gin knip vo z’n bek mè wèrd, van ze kannen èm nie mèr identificeren.

‘k Vertalden ’t an m’n vrouwe. Wit je wada ze zeej? Da zezie da mor ol te goeëd verstoend. Van dat da bie mien zuuste ’t zaalfst is. Ze zeej da ‘k zoender m’n trouwrienk, zoender eur dus, ook gin kluute wèrd zien.