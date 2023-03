Laura Schuyesmans (27) leeft met een deadline. De jonge West-Vlaamse lijdt aan een chronische ziekte waardoor ze wellicht maar tien jaar meer te gaan heeft. Laura werkt bij Oxfam, engageert zich als covoorzitster voor Jong Groen en maakt tweewekelijks een openhartige column voor deze krant. Ze wisselt af met Jan Devriese, de stukjesschrijver die leeft tussen deadlines.

Het is tijd om me te outen… als wielerfan! Ook ik nestelde me vorig weekend maar al te graag in de zetel voor de start van een nieuw Vlaams koersjaar. Ook mijn mond viel open door de dominantie van Team Van Aert (zonder Van Aert dan nog) en door de exploten van Lotte Kopecky, maar ik was vooral onder de indruk van Flanders Classics. Waarom? Wel, de organisator van wielerklassiekers als de Omloop en de Ronde heeft het prijzengeld voor vrouwen en mannen gelijkgetrokken.

Een detail? Helemaal niet! Of je nu Wout, Lotte, Mathieu of Marianne heet en de Ronde op je naam schrijft: je wint evenveel centen. Je kan je afvragen waarom dit nieuws groot in de kranten stond, maar je zou jezelf beter de vraag stellen waarom dit nu pas werd ingevoerd. Want deze strijd is al decennia aan de gang en niet enkel in de sport.

De loonkloof – zo noemen we het verschil tussen wat vrouwen en mannen verdienen – verkleinde wel al, maar blijft toch nog steeds groot. Volgens Oxfam België krijgen vrouwen wereldwijd gemiddeld 10 tot 30 procent minder dan mannen voor vergelijkbaar werk, in alle regio’s en sectoren. En dat terwijl de meeste vrouwen ook nog steeds het leeuwendeel van het huishouden op zich nemen, naast hun job. Rechtvaardig kan je dit niet noemen. Zeker als je weet dat daarnaast ook nog eens de rijksten op aarde bijna uitsluitend mannen zijn en je als vrouw meer kans maakt om in armoede te vallen.

Ook in België blijft de loonkloof een heikel punt binnen heel wat sectoren, ook dus in de wereld van Wout en Lotte. Hoe kan dit? Hoe kunnen we in een westers welvarend land dit soort fundamentele ongelijkheid toestaan? Door de loonkloof weg te werken en daarnaast ook te blijven werken aan gelijke kansen op de arbeidsmarkt, investeer je niet alleen in de werkende generatie, maar ook in toekomstige generaties.

Dit is dan ook een van de redenen waarom op woensdag 8 maart, op Internationale Vrouwendag, heel wat mensen wereldwijd op straat zullen komen. Zij zullen niet alleen verandering eisen op het vlak van loon, maar zullen evengoed vele andere beperkingen of vormen van discriminatie aanklagen tegenover vrouwen. Er werd in het verleden al af en toe gedemarreerd, maar de finish is nog niet in zicht. Stap je ook mee in de koers voor gelijke rechten?