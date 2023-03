Mark Van de Voorde schrijft onder zijn alter ego Siessewat junior elke week een cursiefje in het Brugsch Handelsblad, waarbij hij op een ludieke manier én volledig in ‘t Brugs de actualiteit onder de loep neemt.

‘JA gratis pers – NEE reclamedrukwerk.’ Ik stoenden do mè m’n foldertjie in m’n hand. Magge ‘k ’t er nu insteken of magge ‘k ’t er nie insteken? Was da pers of was da reclamedrukwerk? ‘k En ’t er mor ingestoken. Twi huuzen verder: ‘’NEE gratis pers – NEE reclamedrukwerk. Magge ‘k ’t er insteken of magge ’k ’t er nie insteken? M’n hand bleeëf twiefelen en m’n hoofd ook. Mo ‘k èn ’t er toch ingestoken.

’t Aantal stickers tegen reclame en tegen gazetten vermeeërdert olle joare. Mo wada ‘k vastaân was gin reclamedrukwerk mor egentlik ook gin pers. Gratis was ‘t. Mo ’t was gratis en ook gratuit: vo te vragen vor ’n vriewillige biedrage vo ’t goe werk. Ollejoare mè de vasten steke ‘k folders van Broederlik Delen in de bwatten. Mien foldertjie is dus nie vo dan z’ entwa zoen kopen, mo vo dan ze liefdoadig zoen zien.

De folder was ook nog goeëd gemakt. Da was dus druk-werk da bedoeëld is vo ‘druk’ te zetten ip hunder geweten zodan ze vantzalfs gaald uut hunder zakken zoen ‘persen’. Ze zien nie verplicht. ’t Was dus ‘gratis pers’ da ‘k in de brievebussen van de stroaten in m’n geburte staken.

Ter was do toch wal ’n vint die nie gedieënd was mè mien karietatieve smeekbede. Je kwaam uut z’n deure gevlogen no de stroate, weeës mè ‘n dreigende vienger no z’n brieëvebusse en rieëp: ‘E je stroent in j’n ogen dè? Wo stot er do?’

Ter hangde do gin sticker an, mor in gróóte hoanepóóten stoend er oender de spleete van z’n bwatte geschreven: ‘Geen reclame.’ Da ‘k da wal gezieën aân, zeeje ‘k, mo da ‘k aân verstoan en da ’t is bevestigd deur hoeda je tieërt, da da wilde zeggen: Dendieënen die ieër weunt, is gin reclame vo de stroate.’