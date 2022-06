Bedrijven besparen 340.000 euro door groepsaankoop energie

De groepsaankoop van elektriciteit en gas bemiddeld door de West-Vlaamse Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM), zal 31 bedrijven dit jaar in totaal 338.862 euro besparen of 19,4 procent van hun totale energiekost. Bovendien garandeert de goedkoopste leverancier groene stroom. De groepsaankoop voor bedrijven is uniek in het land. Er gingen 31 West-Vlaamse bedrijven in op het aanbod voor een groepsaankoop. Voor elektriciteit betekende dit voor hen een besparing tussen 8 en 50 procent of een minderkost tussen 10.000 en 60.000 euro. Nieuwe oproep Voor gas loopt de besparing op tussen 4 en 30 procent of in absolute cijfers tussen 1.000 en 20.000 euro. Per bedrijf werd een afzonderlijk tarief bepaald. Omdat dit tarief in sommige gevallen voor twee jaar geldt, blijven deze bedrijven nog een tijdje van het voordeel genieten. Dit najaar lanceert de POM West-Vlaanderen een nieuwe oproep. Voor de praktische uitwerking van het project wordt beroep gedaan op een gespecialiseerd bureau. (Belga/BS)