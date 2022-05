Zot van burgers

De nieuwste burgercreaties pronken niet alleen met de beste ingrediënten, ze hebben ook een heus lifestylekarakter. Van burgers met vlees, wild en gevogelte tot vegetarische en vegan burgers én met vis en zeevruchten. De jacht op de beste burger? Die wordt weergaloos geopend in Martin Kintrup zijn nieuwste kookboek Het Burger Boek.

We lusten ze allemaal, maar hoe word je van een volslagen beginneling in een handomdraai een echte burgerarchitect? En serveer je thuis de beste burgerspecials, zoals ze ook in de chicste restaurants de trends op de kaart presenteren. Auteur Martin Kintrup deelt het verrassende bouwplan van maar liefst 70 burgers in zijn boek. Van de Tokyo Tower tot de Benissimo, Bifteki de luxe of de Yakuza: ze spreken allemaal even hard tot de verbeelding in naam, smaak en beleving.





Santiago

Dit heb je nodig

voor 4 burgers

Klaarzetten

– 4 basisbroodjes met rozemarijntopping

– 8 tl limoenmayo

– 4 el mojo verde picante

En verder

– 12 kleine bladeren romainesla (uit het hart van de krop)

– 12 pimientos de padrón

– 12 sint-jakobsschelpen (klaar voor gebruik)

– 1-2 el olijfolie

– zout

– peper uit de molen

– 8 plakjes bacon (ontbijtspek)

Bijpassende drank

– sherry: manzanilla sherry

– mousserende wijn: cava





Zo maak je het

Maak broodjes en sauzen volgens de diverse recepten in het boek. Was de slablaadjes en slinger ze droog. Was de pimientos en dep ze droog. Was de sint-jakobsschelpen en dep ze droog met keukenpapier.

Verwarm de heteluchtoven voor tot 100°C. Halveer de broodjes en verwarm ze 6 tot 8 minuten in de oven op een met bakpapier bekleed rooster.

Verhit de olijfolie in een pan en bak hierin de sint-jakobsschelpen in 2 minuten lichtbruin. Keer ze en bak ze nog eens 2 minuten, bak ze tot slot heel kort aan de zijkanten. Bestrooi ze met peper en zout en neem ze uit de pan. Bak de plakjes bacon aan beide kanten en de pimientos rondom.

Leg op de onderste helften van de broodjes slablaadjes en telkens 1 eetlepel mojo verde. Leg er dan achtereenvolgens 3 sint-jakobsschelpen, 2 plakjes bacon, 2 theelepels limoenmayo en 3 pimientos op. Zet de bovenste helften van de broodjes erop en serveer de burgers meteen.





© Wolfgang Schardt

Benissimo

Dit heb je nodig

voor 4 burgers

Klaarzetten

– 4 basisbroodjes met oreganotopping

– 6 el kruidenmayo

– 4 el pesto alla genovese

– 4 mediterrane varkensburgerschijven

En verder

– 150 g aubergine

– 5 el olijfolie

– 1 tl honing

– 1 el rodewijnazijn

– 1 teentje knoflook

– zout

– peper uit de molen

– 2 handen rucola

– 12 zongedroogde tomaten (in olie)

– 80 g pecorino (stukje)

De bijpassende drankjes

– mousserende wijn: prosecco

– rode wijn: chianti





Zo maak je het

Maak broodjes, mayonaise en pesto volgens de diverse recepten, bereid de burgerschijven voor. Maak de aubergine schoon, was ze en snijd ze in dunne plakjes. Meng 2 eetlepels olijfolie met honing en azijn, pel en pers de knoflook hierbij. Breng op smaak met peper en zout. Verhit in een pan 2 eetlepels olijfolie en de aubergine. Fruit de aubergine rondom tot lichtbruin. Neem de plakken aubergine uit de pan, bestrijk ze met marinade en laat die 10 minuten intrekken.

Was de blaadjes van de rucola en slinger ze droog, verwijder de grove stelen. Laat de tomaten uitlekken, rasp krullen van de pecorino.

Verwarm de heteluchtoven voor tot 100°C. Snijd de broodjes doormidden en verwarm ze 6 tot 8 minuten op een met bakpapier bekleed rooster in de oven. Verhit de rest van de olijfolie in een grillpan en bak de burgerschijven hierin 3 tot 4 minuten. Keer ze, breng ze op smaak met peper en zout en bak ze nog 3 tot 4 minuten. Neem ze uit de pan en laat ze op keukenpapier uitlekken.

Besmeer de onderste helften van de broodjes elk met 1 eetlepel kruidenmayo en leg hierop wat rucola en de burgerschijf. Leg op elk 1 eetlepel pesto, plakken aubergine en daarop zongedroogde tomaatjes en pecorino. Besmeer de bovenste helft van de bolletjes met de overgebleven kruidenmayo, leg ze op de opgebouwde burger en serveer meteen.

Sappig varkensvlees, de highlights van een bord met antipasti, kersverse pesto en kruidige pecorino doen deze molto delizioso burger na een perfecte zomerdag aan de kust van Ligurië benissimo smaken.