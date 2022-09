Zorg goed voor jezelf

Wekelijks schrijft gezondheidscoach en bestsellerauteur Delphine Steelandt hier over fysieke én mentale gezondheid en geeft ze concrete tips, volgens haar levensmotto: ‘La vie est belle’.

Mensen om je heen gelukkig maken, er altijd voor hen zijn en voor hen in de bres springen. Herkenbaar? Dan ben jij een pleaser. Iemand die de mensen om zich heen vrij van zorgen wil zien en daarvoor zichzelf durft weg te cijferen. Maar wanneer je jezelf altijd maar op de tweede plaats zet ten voordele van anderen, verlies je een stukje van jezelf.

Het kan best kloppen dat je in vele gevallen zelf gelukkiger wordt door iemand anders gelukkig te maken. Maar op lange termijn en grote schaal ga je eronder lijden. Maar er is goed nieuws! Het is helemaal niet zo moeilijk om deze situatie wat te keren.

Eigen geluk

Ga de confrontatie aan met jezelf en ontdek wat jij zelf verwacht en wenst in je leven. Dat moet geen grote droom zijn, het kan ook om dagdagelijkse dingen gaan. Het lijkt bijvoorbeeld misschien vanzelfsprekend dat je eerst je hele huishouden doet voor je wat tijd voor jezelf neemt, maar waarom niet eens wat taken verdelen binnen het gezin? Zo komt ‘jouw’ tijd wat vroeger en duurt hij ook langer.

Zet je eigen geluk wat meer op de eerste plaats. Je zal al snel merken dat je door wat meer aan jezelf te denken van een nog grotere waarde zal zijn voor de mensen om je heen omdat je een betere versie van jezelf wordt.





5 x zelfzorg Zelf-pleasen is voor iedereen anders, maar vaak gaat het over jezelf verwennen en aandacht geven. En dat doe je met al je zintuigen. Horen: luister naar wat goeie muziek, ga naar zee of het bos en geniet van de prachtige geluiden van de natuur. Zien: chil wat in de zetel en kijk naar jouw favoriete serie of film. Ruiken: ruik bewust de natuur tijdens een wandeling, ruik aan de haren van je kind, ruik aan de bloemen… Voelen: geniet van een massage of wees eens volledig ongeremd tijdens het vrijen, probeer nog meer te genieten. Proeven: trakteer jezelf op jouw lievelingsgebakje of dat lekkere gerechtje waar je zo gek op bent.





Volgende week: loslaten.