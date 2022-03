Ze wonen allebei in Kortrijk en delen een liefde voor het goede leven en schrijven. Verder hebben onze twee columnisten weinig gemeen. Wekelijks geven ze hier een inkijkje in hun uiteenlopende levens. Deze week is dat Stéphanie Coorevits (37), auteur, psychologe en televisiemaakster.

Ik zal niet liegen: het zijn barre tijden voor een ironische columniste op het vlak van inspiratie. Oorlogen, pandemieën, wereldwijde economische crisissen, gasprijzen zo hoog dat ‘men’ in de verleiding komt om zichzelf te prostitueren in de hoop een sprankeltje levenskwaliteit te kunnen behouden. Geen onderwerpen die zich makkelijk lenen tot wat luchtig leesvermaak. Het is dan ook mijn taak niet om je verder te bezwaren met mijn mening over Al Wat Mis Is Met De Wereld. Niet omdat ik geen mening heb (Poetin is het levende bewijs dat een buitensporige hoeveelheid aan botox een ernstige bedreiging kan vormen voor de mentale gezondheid) maar omdat jij je niet tot mij wendt voor politieke analyses.

Ik ben er wanneer je zin hebt in een mentaal tussendoortje. Het literaire equivalent van een Melocake, zo je wil, een luchtig en zoet schuimpje waar je even van kan genieten als beloning voor alle ontberingen die je dagelijks moet doorstaan. Daarom wil ik het met jou hebben over mentaal escapisme; oppervlakkig vermaak dat je bezwaarde hoofd een uurtje rust gunt. Uitgebreide research leidde tot drie ultieme tips die zich hier uitstekend toe lenen. Klaar?

1. Bridgerton. Ik weet het, 63 miljoen mensen wereldwijd hebben de zeemzoete Netflix-show al gezien maar voor al wie zich – net als ik een beetje te goed voelde om ervoor te bezwijken, hear me out. De serie laat zich het best omschrijven als ‘Jane Austen maar dan met veel seks’ en slaat op het vlak van historisch correct-zijn de bal volledig mis maar net daarin schuilt de sterkte. Immers, mocht de reeks een accuraat beeld schetsen, zouden we gedwongen worden te kijken naar een kliek inteelt-adel met houten tanden en een pokdalige huid. Geen mens die daarop zit te wachten. In plaats daarvan laat Bridgerton je afreizen naar een wereld waar mannen hun vrouw kiezen op basis van hoe elegant ze van de trap kan wandelen en het enige euvel in het leven eruit bestaat thee te leren drinken uit een kopje de grootte van je pink.

2. The Bachelor. Laat het aan Fabrizio over om af te reizen naar een parallel universum waar begrippen als woke of #MeToo gewoon klanken zijn zonder inhoud. Of waar anders in deze wereld bestaat er een plek waar een gezonde man in een tijdspanne van acht uur met drie kippetjes kan muilen zonder dat hij meteen een proces aan zijn witte linnen broek heeft hangen?

3. De kans bestaat dat je bij het zien van The Bachelor maar niet genoeg krijgt van de knotsgekke strapatsen van Fabrizio. Gelukkig is er nog zijn Instagrampagina. Daar krijg je niet alleen te zien hoe je op stoere, doch professionele wijze, een terras afspuit maar ook hoe je diezelfde Kärcher in eenzelfde beweging als luchtgitaar kan gebruiken. Leuk én leerrijk!

Fijn weekend, lieve lezers. En vergeet je jodiumpillen niet te halen bij de apotheek.