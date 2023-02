Zo sta je blits én beschermd op de skipiste

Een wintersportvakantie blijft met stip dé favoriete eerste korte vakantie van het jaar, hoe weinig sneeuw er ook gevallen mag zijn. En daar hoort een blitse, maar vooral technische outfit bij die comfortabel zit en die je perfect beschermt.

Een degelijk skipak, een- of tweedelig, heb je voor jaren. Technische merken zoals Peak Performance en The North Face bieden dan ook vaak modellen aan die alle modetrends overleven. Daarnaast zijn er heel wat skimerken die snel op de modebal spelen en die dit seizoen uitpakken met pastels, krachtige kleurcontrasten of fraaie prints. Vaak tref je ze in tweedelige pakken waarvan de jas ook na de wintersport doorgedragen kan worden als coole, multifunctionele winterjas.

Belangrijker dan de look, zijn de technische kwaliteiten van een ski-jas. De jas moet wind- en waterdicht alsook ademend zijn en uitgerust zijn met een sneeuwvanger, een verstelbare kap en manchetten, een zakje voor de skipas en verluchtingsritsen. Als onderste laagje ga je best voor thermisch ondergoed: het houdt je huid droog en warm.

High fashion op de piste

Een opvallende evolutie is de aanwezigheid van luxemodelabels op de skipiste, bedoeld voor de happy few die naar exclusieve skiresorts gaan. Denk aan Prada, Dior, Louis Vuitton en Pucci die uitpakken met exclusieve wintersportcollecties, meestal in samenwerking met een technische skispecialist. Zo werkt Pucci samen met Fusalp en Hugo Boss met Perfect Moment.

“Pastels, krachtige kleurcontrasten en fraaie prints stelen de show”

Ook opmerkelijk is de recente samenwerking van het Italiaanse luxelabel Brunello Cucinelli, dat een skibril uitgebracht heeft met Oliver Peoples.

Degelijke accessoires

Een degelijke skibril die je tegen de felle zon beschermt, warme kousen die je voeten droog en warm houden en die ze ook beschermen tegen de wrijving van je skischoenen, en een helm die levensreddend kan zijn bij botsingen en valpartijen: skiaccessoires zijn absoluut geen bijkomstigheid, wel integendeel. Ze zorgen ervoor dat je comfortabel en veilig de besneeuwde bergflanken kan afdalen en topfit thuiskomt.