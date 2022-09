Zo maak je van slechte gewoontes goede

Wekelijks schrijft gezondheidscoach en bestsellerauteur Delphine Steelandt hier over fysieke én mentale gezondheid en geeft ze concrete tips, volgens haar levensmotto: ‘La vie est belle’.

De meeste dingen doen we omdat we er iets mee willen bereiken. Als je in een bepaalde situatie telkens hetzelfde gedrag vertoont, dat ook elke keer weer het gewenste resultaat geeft, dan wordt het een gewoonte. Even verduidelijken met een kopje koffie. Koffie staat voor wakker worden. Stel: je wordt na de lunch slaperig als gevolg van een korte nacht. Dan ga je een kopje koffie drinken om het tweede deel van je dag weer wakkerder te zijn. Door dat te herhalen ontstaat er een associatie tussen situatie en gedrag. Bijgevolg ga je na een tijdje het moment na je lunch associëren met koffiedrinken.

Gewoontes zijn er om alles meer automatisch en efficiënt te laten verlopen. Autorijden, zwemmen, lopen, ontbijten… het zijn dagelijkse dingen die we doen zonder er echt over na te denken waardoor we ruimte krijgen om ons ergens anders op te focussen.

Volhouden is slagen

Een slechte gewoonte, bijvoorbeeld snoepen, is moeilijk af te leren. Het vergt veel geduld en herhaling. Belangrijk is dat je nieuwe gewoonte je hetzelfde goede gevoel geeft als het snoepen; gezelligheid, troost en plezier.

Zoek dus een gezond of beter alternatief en herhaal dat gedurende 30 dagen (zie kader). Ga je toch ergens uit de bocht tijdens die 30 dagen en herval je in je slechte gewoonte? Dan moet je opnieuw bij dag 1 beginnen. Wie volhoudt, slaagt altijd!

30 dagenplan Dag 1 tot 10 Die zijn het zwaarst. Bijna niet vol te houden. Als je bijvoorbeeld van het snoepen in je luie zetel af wil, dan wil je wel iets anders dan snoep, een koek of een andere ongezonde snack. Maar dat gezonde alternatief, yoghurt bijvoorbeeld, geeft je simpelweg niet hetzelfde voldane gevoel. En toch moet je volhouden. Dag 10 tot 20 Het wordt dragelijker, maar toch blijft het moeilijk om aan je slechte gewoonte te weerstaan. Zet door, je begint te wennen aan je nieuwe goede gewoonte. Dat is bijvoorbeeld een potje yoghurt, een soepje, een stuk fruit, wat rauwe groentjes met hummus, een hardgekookt eitje… Dag 20 tot 30 Je goede gewoonte wordt alsmaar sterker en kan je ook volhouden. Nu associeer je het knusse moment in je zetel niet langer met snoep, maar met een yoghurtje of een soepje bijvoorbeeld. Je lichaam went eraan om telkens een yoghurtje of soepje te eten wanneer je in je luie zetel zit.





