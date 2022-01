Zet de trend met je lastminutekoopjes

Blijft er na de eerste, duurzame koopjesronde nog wat budget over? Dan is het tijd voor de fun-koopjes. Voor spullen die je niet echt nodig hebt, maar die wel fijn zijn om te hebben. Een beetje self-love kan zo’n deugd doen.

Hoe dichter het einde van de koopjesperiode nadert, hoe dieper de prijzen zakken. Dit is het ideale moment om uit de bol te gaan en excentrieke of luxe accessoires of kleren te kopen die je aan de volle pot nooit zou kopen. Denk originele designercreaties, een mooi lingeriesetje in een hippe kleur, een opvallende tas of een blits fantasiejuweel. Kortom, extraatjes waar een mens instant blij van wordt.

Koopjes met voorkennis

Spullen die lang in de winkelrekken blijven hangen, zijn vaak de specialere zaken of zelfs hippe items waarvoor het doorsnee publiek nog niet klaar is. Zoals trendkleuren en nieuwe modellen die pas het seizoen nadien massaal doorbreken. Wie met voorkennis koopt, is al helemaal mee met de trends voor komend seizoen.

Dit is hét moment om je te verwennen met excentrieke accessoires of kleren die je anders nooit zou kopen

Dé trendkleur voor 2022 is volgens het Pantone Color Institute ‘very peri’, een soort maagdenpalmblauw met een violetrode ondertoon. Met alle variaties op dit soort paarsblauw, lilatinten incluis, zit je dus goed. Maar ook gele schakeringen – de trendkleur van vorig jaar – blijven komend seizoen in de mode, net als felle kleuren en pastels. Zelfs met drukke kleurencombinaties val je niet uit de toon.

1/12 Schitter aan de voetOpvallende glamourlaarsjes van Hampton Bays. © Hampton Bays 2/12 Voorbode van de lenteMet dit bloemenhemd uit de wintercollectie kan je de lente fleurig inzetten, van Fabienne Chapot. © Fabienne Chapot 3/12 Trendy kleurencomboOpvallende enkellaarsjes in geel en bruin, van Freelance. © Freelance 4/12 Mode-inzichtBlikvanger met doorkijkje: opvallende jas van Kenzo. © Kenzo 5/12 Luxe tot het onderste laagjeFraaie kanten body van Prima Donna. © Prima Donna 6/12 Poëzie voor regendagenVergeet de saaie beige trench, met dit babyblauwe exemplaar van Christian Wijnants voeg je een tedere toets aan je garderobe toe. © Christian Wijnants 7/12 Hoedje van fluweelSpeels hoedje van Awardt. © Awardt 8/12 Kortweg hipMet dit shortje ben je helemaal mee met de komende zomertrends, van Pinko. © Pinko 9/12 Lila alomLila outfit en accessoires van Marine Serre. © Louis Baquiast 10/12 Statement juwelenOpvallende juwelen van Laurence Delvallez. © Laurence Delvallez 11/12 Paarsblauw‘Very peri’-outfit in de trendkleur van 2022, van &Other Stories. © &Other Stories 12/12 Half om halfMag het wat specialer? Met deze trui heb je er een leuk designeritem bij, van Emporio Armani. © Emporio Armani 1/12 Schitter aan de voetOpvallende glamourlaarsjes van Hampton Bays. © Hampton Bays 2/12 Voorbode van de lenteMet dit bloemenhemd uit de wintercollectie kan je de lente fleurig inzetten, van Fabienne Chapot. © Fabienne Chapot 3/12 Trendy kleurencomboOpvallende enkellaarsjes in geel en bruin, van Freelance. © Freelance 4/12 Mode-inzichtBlikvanger met doorkijkje: opvallende jas van Kenzo. © Kenzo 5/12 Luxe tot het onderste laagjeFraaie kanten body van Prima Donna. © Prima Donna 6/12 Poëzie voor regendagenVergeet de saaie beige trench, met dit babyblauwe exemplaar van Christian Wijnants voeg je een tedere toets aan je garderobe toe. © Christian Wijnants 7/12 Hoedje van fluweelSpeels hoedje van Awardt. © Awardt 8/12 Kortweg hipMet dit shortje ben je helemaal mee met de komende zomertrends, van Pinko. © Pinko 9/12 Lila alomLila outfit en accessoires van Marine Serre. © Louis Baquiast 10/12 Statement juwelenOpvallende juwelen van Laurence Delvallez. © Laurence Delvallez 11/12 Paarsblauw‘Very peri’-outfit in de trendkleur van 2022, van &Other Stories. © &Other Stories 12/12 Half om halfMag het wat specialer? Met deze trui heb je er een leuk designeritem bij, van Emporio Armani. © Emporio Armani Schitter aan de voetOpvallende glamourlaarsjes van Hampton Bays. © Hampton Bays Voorbode van de lenteMet dit bloemenhemd uit de wintercollectie kan je de lente fleurig inzetten, van Fabienne Chapot. © Fabienne Chapot Trendy kleurencomboOpvallende enkellaarsjes in geel en bruin, van Freelance. © Freelance Mode-inzichtBlikvanger met doorkijkje: opvallende jas van Kenzo. © Kenzo Luxe tot het onderste laagjeFraaie kanten body van Prima Donna. © Prima Donna Poëzie voor regendagenVergeet de saaie beige trench, met dit babyblauwe exemplaar van Christian Wijnants voeg je een tedere toets aan je garderobe toe. © Christian Wijnants Hoedje van fluweelSpeels hoedje van Awardt. © Awardt Kortweg hipMet dit shortje ben je helemaal mee met de komende zomertrends, van Pinko. © Pinko Lila alomLila outfit en accessoires van Marine Serre. © Louis Baquiast Statement juwelenOpvallende juwelen van Laurence Delvallez. © Laurence Delvallez Paarsblauw‘Very peri’-outfit in de trendkleur van 2022, van &Other Stories. © &Other Stories Half om halfMag het wat specialer? Met deze trui heb je er een leuk designeritem bij, van Emporio Armani. © Emporio Armani

Klikken voor een prikje

Sommigen houden ervan om spotgoedkope items uit de ‘grabbelbakken’ te graaien, terwijl anderen die drukte liever ontlopen. Een alternatief om in alle rust zwaar afgeprijsde artikelen te scoren, zijn de onlineshops. En die heb je in alle mogelijke prijsklassen, van Zalando en JBC tot de e-shops van Belgische labels en de internationale onlinedesignerplatforms zoals Farfetch, Net-A-Porter en zijn mannelijke tegenhanger Mr. Porter. Die sites zijn zowat het walhalla van de echte modeliefhebber. Je vindt er onder meer klinkende namen zoals Balenciaga, Tom Ford, Givenchy, Martin Margiela, Marni en Dries Van Noten, maar ook minder bekende designers en nichelabels met een aparte stijl. Echt goedkoop wordt het nooit en wat de kleren betreft, zijn de meest courante maten grotendeels uitverkocht aan het einde van de koopjesperiode, maar superslanke of iets vollere figuren vinden vaak nog de laatste exemplaren voor een fractie van de normale prijs. Je ontdekt er ook originele en opvallende tassen, schoenen en andere accessoires die leuke conversation pieces zijn. Het grote voordeel van koopjes online is dat je de spullen mag terugsturen als ze niet aan jouw wensen voldoen, in tegenstelling tot de meeste fysieke boetieks die geen gesoldeerde artikelen terugnemen. Toegegeven, ecologisch is anders, maar deze optie beschermt je wel tegen al te impulsieve aankopen of tegen foute maten. Pure funshopping dus, zonder enig risico. (Lut Clincke)