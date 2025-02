Vijf energiezuinige gezinswoningen te koop in Tuinstraat-Nieuwstraat

In het hart van Kortrijk is het energiezuinige woonproject Tuinstraat-Nieuwstraat gerealiseerd. Dit project omvat zestien nieuwbouwwoningen en een gemeenschappelijke binnentuin van 500 m². Vijf van deze woningen worden vanaf midden februari te koop aangeboden via vastgoedmakelaar ERA Becue. Twee woningen in de Tuinstraat kosten €299.000, en drie in de Nieuwstraat €329.000. De overige elf woningen worden via geconventioneerde huur aangeboden aan Kokon en SW+.

Het woonproject Tuinstraat-Nieuwstraat is een initiatief van Pandenfonds NV, een samenwerking tussen Stad Kortrijk en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV. Het maakt deel uit van het masterplan Spoorweglaan, gericht op wijkverbetering en diversiteit in het woonaanbod. De zestien woningen zijn gebouwd op een site van 1.331 m². De stad verwierf de gronden tussen 2001 en 2008. In 2009 werd het terrein tijdelijk als parking gebruikt, tot de bouw startte in 2023.

“Met het Pandenfonds NV investeren we 5,6 miljoen euro in deze 16 nieuwbouwwoningen in het hart van onze stad”, zegt Wout Maddens (TBSK), schepen van Stadsvernieuwing. “In een opgewaardeerde buurt kun je hier gezinsvriendelijk wonen met een gemeenschappelijke tuin van 500 m², en dat voor een redelijke prijs.”

Een mix van huren en kopen

Elf woningen worden verhuurd: acht via Kokon voor mensen met beperkte toegang tot de private huurmarkt en drie via woonmaatschappij SW+. De overige vijf woningen zijn te koop. In de Tuinstraat zijn twee woningen met twee slaapkamers en een dakterras beschikbaar voor €299.000. In de Nieuwstraat zijn drie woningen met drie slaapkamers beschikbaar voor €329.000.

De woningen, ontworpen door maf architecten uit Kortrijk en gebouwd door Damman uit Deerlijk, zijn gebouwd met oog voor energiezuinigheid en duurzaamheid. Ze beschikken over zonnepanelen, een warmtepomp, vloerverwarming en een ventilatiesysteem D. De ruime inkomhallen bieden plaats voor (bak)fietsen. De gemeenschappelijke binnentuin van 500 m² is een veilige speelplek voor kinderen.