Nergens in Vlaanderen woon je zo goedkoop als in Menen en Wervik: “De huizen hier zijn populair”

De recent gepubliceerde Kerncijfers van het statistiekbureau Statbel wijzen uit dat Menen opnieuw de goedkoopste woongemeente is van het Vlaams Gewest. Buurgemeente Wervik neemt de tweede plaats in. De schepenen van Huisvesting van beide gemeenten lichten de cijfers toe.

Volgens de recent gepubliceerde Kerncijfers 2023 van het Belgische statistiekbureau Statbel blijven Menen en Wervik de twee goedkoopste gemeenten in Vlaanderen wat betreft woningprijzen. De mediaanprijs in Menen bedraagt 179.000 euro voor een woning. Daarmee staat het op de eerste plaats, gevolgd door buurgemeente Wervik waar de mediaan 191.000 euro telt. De top vijf wordt vervolledigd door Ronse, Zutendaal en Alveringem.

Geschiedenis

Menen vind je de laatste tien jaar altijd wel op de eerste of tweede plaats terug op het lijstje, ook Wervik is een vaste klant in de top vijf van het Vlaams Gewest. Renaat Vandenbulcke (N-VA), Meens schepen van Huisvesting, erkent dat ook: “Het feit dat we een goedkope koopmarkt hebben is inderdaad niet nieuw. Dit is historisch zo en dat zal zeker te maken hebben met de context als arbeiders- en grensstad.”

“De historische context als grens- en arbeidersstad speelt zeker mee”- Renaat Vandenbulcke, schepen Huisvesting Menen

“Sinds enige tijd wordt er in Menen serieus ingezet op de kwaliteit van de huurwoningen. We merken dat er daardoor nogal wat verkocht wordt. Dit is zeker toe te juichen, op voorwaarde dat de woningen gekocht worden door mensen die de intentie hebben om de woningen te willen verbeteren. En zo zijn er gelukkig veel”, gaat de schepen verder.

“Anderzijds is er het fenomeen van de aankoop van goedkope woningen door noodkopers. Dit zijn mensen die net genoeg kunnen betalen om een woning te kunnen aankopen, maar daarna jammer genoeg geen middelen meer hebben om die te renoveren en zo tot een hoger niveau te tillen, iets wat in de huidige wetgeving een verplichting is. Daarnaast moet er een conformiteitsattest voor huurwoningen voorgelegd kunnen worden. Deze regel werd door stad Menen ingevoerd en wordt ook gecontroleerd. Dit doet bepaalde eigenaars beslissen om niet langer te verhuren, maar te verkopen, wat de prijzen niet omhoog doet gaan.”

Ook Werviks schepen van Wonen en Duurzaamheid Yves Obin (CD&V) associeert het historische karakter van Wervik als arbeiders- en grensstad met de goedkope woningen, maar geeft ook aan dat het beleid eraan werkt om de minder kwalitatieve gebouwen op te smukken: “We kennen verschillende premies toe gericht op renovatie en duurzaamheid en voeren ook het conformiteitsattest voor huurwoningen in. Hiermee willen we doelbewust de minder kwalitatieve woningen uit de markt halen.”

Werkgelegenheid

Het is trouwens opvallend dat beide gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen niet voorkomen in de top tien van gemeenten met de laagste fiscale inkomens in het Vlaams Gewest. De gemeenten met het laagste gemiddeld inkomen in het Vlaams Gewest zijn immers Mesen, Ronse, Maasmechelen, Antwerpen en Baarle-Hertog.

De Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node blijft de armste gemeente van heel België met een gemiddelde van 10.564 euro. Menen staat in de provincie wel op de derde plaats bij de laagste inkomens met een gemiddelde van 18.462 euro. Wervik neemt de zesde plek in met 18.726 euro.

Yves Obin stelt dat de kloof tussen de prijzen van het woonaanbod en het gemiddelde fiscale inkomen na verloop van tijd elkaar in evenwicht zullen houden: “Wij gaan met het bestuur voor een stad met handel en horeca in het centrum, een verenigingsleven, plaats voor ontspanning en sport,… Dat allemaal zorgt voor een toestroom van jonge gezinnen die kunnen investeren in een kwalitatieve woning. We zetten stappen vooruit, maar er is nog werk aan de winkel.”

Yorben Ravau (23), vastgoedadviseur bij Dekeyser.immo en bovendien zelf Wervikaan, heeft ervaring met het verkopen van huizen in de tabaks- en wieltjesstad: “Wij zijn actief in Menen en Wervik en zien dat de huizen er populair zijn. Enerzijds omdat het er betaalbaarder is dan verder weg van de grens, anderzijds komen ook veel mensen hier juist wonen omdat het een grensgebied is en dus meer werkgelegenheid biedt.”