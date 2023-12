Kortrijks immokantoor Henry Houser heeft opvallende tactiek bij een moeilijke verkoop: “Prijs daalt elke week lichtjes”

Het Kortrijkse immokantoor Henry Houser implementeert sinds kort een nieuwe techniek om huizen te in de markt te zetten die moeilijk verkocht worden. In plaats van in één keer een serieuze verlaging in prijs te voorzien, daalt de prijs wekelijks een beetje. “Zo kunnen potentiële kopers zelf beslissen vanaf wanneer ze bereid zijn om het bedrag, zijnde de Weekprijs, te betalen.”

Henry Houser is het Kortrijks immobiliënkantoor van Hendrik Tanghe en Eline Geers. Het bedrijf is actief in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen, of – in de woorden van eigenaar Hendrik Tanghe – “gelijk waar onze klanten ons brengen, mond-aan-mondreclame stopt immers niet aan een gemeentegrens.”

Vernieuwende en verfrissende ideeën zijn in elke sector welkom, maar Henry Houser hanteert sinds kort een ongeziene aanpak. Onder de naam ‘Weekprijs’ toont het immokantoor wekelijks hoe de prijs van bepaalde woningen daalt. “Breng een bezoek en beslis wanneer jij bereid bent om de woning aan te kopen. Kies je de huidige Weekprijs of wacht je liever nog wat af, aan jou de keuze”, luidt het bijhorende devies.

“Voor huizen die al zes à acht maanden te koop staan en maar niet verkocht worden, pakken we het sinds een tweetal weken op een nieuwe manier aan”, verklaart Hendrik. “Normaal gezien verlaagt een kantoor in zo’n gevallen in één keer de prijs met een groot bedrag. Wij pakken het nu anders aan: wekelijks gaat de prijs een beetje naar beneden.”

Geen vaste parameter

“We hebben bij die strategie trouwens geen vaste parameter. De nieuwe weekprijs is telkens afhankelijk van de prijsklasse van het huis in kwestie. We zijn ervan overtuigd dat deze andere aanpak kan werken”, sluit Tanghe af.