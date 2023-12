“Keukens op maat die perfect aansluiten op interieur en budget”: interieurstudio COOKK opent in Poperinge

Interieurarchitect Miguel Mahieu en ingenieur Maarten Debackere lanceren COOKK, een nieuwe interieurstudio in Poperinge. De toonzaal van COOKK biedt een ruime keuze aan materialen, toestellen en (keuken)opstellingen. “Kenmerkend voor het uitgebreide assortiment is de combinatie van tijdloos design, duurzaamheid in materiaalkeuze en toestellen én functionaliteit met oog voor ergonomie”, zegt Miguel.

“Onze gedeelde passie voor tijdloos design, functionaliteit met aandacht voor ergonomie en duurzaamheid, vormt de kern van ons werk”, vertelt Miguel Mahieu. “Deze eigenschappen komen tot uiting in al onze projecten, van het ontwerpen en plaatsen van keukens tot het uitwerken van maatkasten of bijkeuken. Hiervoor werken we nauw samen met gelijkgestemde partners om zowel voor renovatieprojecten als voor nieuwbouw een passende oplossing te kunnen garanderen.”

Duurzaamheid

“Duurzaamheid betekent voor ons meer dan enkel ‘degelijkheid’. Het is ook ons synoniem voor langdurigheid. Onze keukens vormen enerzijds een gezellige en mooie plek voor het gezin of de genodigden én moeten anderzijds generaties lang een culinaire kookervaring bezorgen aan de chef-kok des huizes. Daarom zet COOKK in op toestellen met een garantie tot maar liefst acht jaar en een uitstekende dienst na verkoop die excelleert in herstellingen met originele stukken”, vult Maarten Debackere aan.

Uniek aanbod

“Wat COOKK zo uniek maakt, is de optelsom van vele kleine punten. Naast bovengenoemde kerneigenschappen, biedt COOKK ook het inzicht en materiaalkennis van een interieurarchitect, de technische arendsblik van een ingenieur en de toegankelijkheid van een kleine organisatie. We nemen de tijd om te luisteren naar de wensen van onze klanten”, vervolgt Miguel. “We maken een keuken op maat die perfect aansluit bij de (culinaire) gewoontes van de klant, het interieur en het budget.”

De toonzaal van COOKK is gevestigd in Europalaan 1A op de site ‘Poort tot Poperinge’. De showroom is vrij toegankelijk op dinsdag en donderdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Op alle andere dagen kan je steeds een afspraak maken via www.cookk.be.