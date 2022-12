1/4

Villa Gypsy verspreidde zijn bohemiensfeertje al van Trouville naar Parijs en Honfleur en is sinds kort ook gesetteld in Brussel. Een must-go waar moeder en dochter je verwennen met exclusieve collecties atelierkeramiek uit Portugal zoals deze catchy krabben en kreeften, handbeschilderde kommen uit Frankrijk, zelfgemaakte granola en caramel beurre salé.Villa Gypsy krab of kreeft – 249 euro – www.villagypsy.fr