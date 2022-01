Wonderlijke eenpansgerechten

Minimale poespas voor maximale smaak. Zo omschrijft Donna Hay de gerechten in haar nieuwste boek One Pan Perfect. Van doordeweekse maaltijden die instant klaar zijn, tot luie zondagse feestelijke gerechten. Gemeenschappelijke deler? Die ene bescheiden bakplaat, goeie ouwe ovenschotel of koekenpan.

In de hectiek van het dagelijkse leven is het gemak van eenvoudig en snel koken een essentiële geluksfactor. En dat is waar het voor Donna Hay in haar nieuwe boek One Pan Perfect om draait. Toegankelijke en creatieve recepten aanleren voor goedgevulde bakplaten, heerlijke eenpansmaaltijden en onbetwist goeie ovengerechten. Wereldwijd is Hay niet alleen bekend voor haar smaakvolle recepten, minstens even belangrijk zijn de foodstyling en receptenfoto’s. Noem ze gerust een culinaire stijlmaker!





Lasagne met courgette, spinazie en mozzarella

Dit heb je nodig

voor 4-6 personen

– 850 g wilde spinazie, steeltjes verwijderd

– 1 kg verse ricotta

– 80 g parmezaan, fijngeraspt, plus extra

– 56 g (1 kop) muntblaadjes, fijngesneden

– 52 g (1 kop) bladpeterselieblaadjes, fijngesneden

– zeezout en grofgemalen zwarte peper

– 3 vierkante lasagnebladeren van 30 cm (of 18 van 8 bij 15 cm), geblancheerd

– 4 courgettes, in dunne plakken met een mandoline of kaasschaaf

– 300 g verse mozzarella, uitgelekt, in plakken

– olijfolie extra vergine, om te bestrijken





Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 200°C.

Doe de spinazie in een grote hittebestendige kom en schenk er kokend water over. Laat 10 seconden staan en giet af. Leg de spinazie tussen twee lagen keukenpapier en druk overtollig water eruit.

Snijd de spinazie grof en doe hem met de ricotta, parmezaan, munt, peterselie, het zout en de peper in een kom. Schep door elkaar.

Stel de lasagne samen: leg 1 (6) lasagnevel(len) op de bodem van een licht ingevette, ovenbestendige koekenpan van 22 cm. Schep er een deel van het spinazie-ricottamengsel op, gevolgd door een laagje courgette en een laagje mozzarella. Herhaal die lagen met de rest van de lasagnevellen, het spinazie-ricottamengsel, de courgette en mozzarella en eindig met courgette.

Bestrijk de courgette met olie, bestrooi met extra parmezaan en bak de lasagne 1 uur in de oven, of tot de bovenkant goudbruin is.





© Chris Court

Kip met geblakerde citroen en halloumi

Dit heb je nodig

voor 4 personen

– 12 takjes majoraan of oregano

– 2 citroenen, elk in zes partjes

– 2 el olijfolie extra vergine

– 4 kleine kipfilets van 180 g, bijgesneden

– 200 g halloumi, in plakken

– 2 el honing

– zeezout en grofgemalen zwarte peper

– 100 g spinazie





Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 220°C.

Leg de marjoraan en citroenpartjes op een grote met bakpapier beklede bakplaat en besprenkel met olie. Zet 20 minuten in de oven of tot de citroenen zwarte randjes krijgen. Leg de kipfilets erbij en keer ze om zodat ze rondom met het vocht van de bakplaat bedekt zijn.

Leg de halloumi erop en besprenkel met honing. Bestrooi met zout en peper en bak 12-15 minuten of tot de kip gaar is.

Verdeel de spinazie over vier borden en leg de hete kip, halloumi en citroenen erop zodat de spinazie een beetje slinkt. Schep het vocht van de bakplaat erover en dien op.

Tip: Op de bodem van deze snelle kip-halloumischotel ligt een heerlijk zoet, citroenig kruidensausje waar je elk hapje in kunt dopen.





© Chris Court

Rösti met citroenyoghurt en gerookte forel

Dit heb je nodig

voor 4 personen

– 750 g kruimige aardappels, geschild

– 1 ui, gepeld

– 2 eetlepels wit chiazaad

– 2 eieren

– 5 g (1/4 kop) dilletoppen

– 2 tl fijngesneden rozemarijnnaaldjes

– zeezout en grofgemalen zwarte peper

– 60 ml olijfolie extra vergine, plus extra om te bestrijken

– 50 g rucola

– 300 g gerookte forel (of zalm)

– partjes citroen, voor erbij

voor de citroenyoghurt

– 280 g Griekse yoghurt

– geraspte schil van 1 citroen

– 1 eetlepel dilletoppen, plus extra voor erbij

– 1 eetlepel kappertjes, plus extra voor erbij





Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 220°C.

Rasp de aardappels en ui grof, leg ze tussen twee lagen keukenpapier en druk het vocht eruit. Doe ze in een kom en roer het chiazaad, de eieren, de dille, de rozemarijnnaaldjes, het zeezout en de peper erdoor.

Verhit een ovenbestendige antiaanbakkoekenpan van 20 cm op matig hoog vuur. Verhit de olie 30 seconden, voeg het aardappelmengsel toe en druk het met een spatel aan. Bak 2 minuten en bestrijk de bovenkant met extra olie.

Zet de pan in de oven en bak de rösti 15 minuten of tot de onderkant bruin is en de randjes knapperig zijn. Zet de oven op de grillstand en gril de rösti 5 minuten tot de bovenkant goudbruin is.

Roer voor de citroenyoghurt de yoghurt, citroenschil, dille en kappertjes in een kom door elkaar.

Schep de citroenyoghurt, rucola, forel, extra dille, extra kappertjes en partjes citroen op de rösti en dien op.