Wie het kleine niet eert

Het lijkt triviaal om bezig te zijn met lentecollecties terwijl er een wereldwijde pandemie heerst, er een oorlog in Oekraïne woedt, mensen honger lijden, de geopolitieke spanningen oplopen en het ecologisch pessimisme voort woekert. Maar mode is behalve een directe weerslag van economische en maatschappelijke golven, en daarom een ongelofelijke interessante kunstvorm, ook vooral een verlichting, een troost, een lichtpuntje, een warm deken.

De afgelopen twee jaar sloegen zachte comfy materialen en neutrale kleuren de klok. Vandaag lonkt de vrijheid en dat zien we in de voorjaarsmode. More is more is een understatement voor wat ons te wachten staat. Felle kleuren, clashende prints én gekke accessoires. En het liefst allemaal samen in één outfit. Voor wie het graag een tikkeltje subtieler aanpakt of om financiële en ecologische redenen geen nieuwe garderobe wil aanschaffen, is er ook de keuze voor één knaller van een accessoire. Dan is een stuk van D’heygere, het geesteskind van de Kortrijkse naar Parijs uitgeweken designer, vandaag een excellente keuze. Haar werk is origineel, absurd en grappig. Zelf noemt ze zich schatplichtig aan Magritte, Broodthaers en Delvoye. Zo lanceerde ze tijdens de lockdown haar participatieve manifesto everything can become an accessory. Iedereen kon foto’s posten waarbij alledaagse voorwerpen denk een calamares, deurklink of wijnrek als armband tot accessoires werden gebombardeerd. Als dat geen mondhoek omhoog doet krullen, weet ik het ook niet meer.

Met één piepklein accessoire kan je grote dingen doen. In de psychologie heet dit het lipstickeffect. In crisistijden kiezen we voor kleinere luxurygoods om hetzelfde gevoel van een mooie aankoop te hebben, maar dan met minder budget. Niet iedereen, en zeker niet in crisistijden, kan zich handtassen of schoenen van de grote namen veroorloven, maar een lipstickje kan misschien wel. Dat is het idee. Dries Van Noten lanceerde afgelopen week voor het eerst een beautylijn. Met parfum en -bestaat er zoiets als toeval?- lipsticks. Ik probeer minder, maar bewuster te kopen. Deze lente ga ik niet voor een nieuwe garderobe, maar kocht ik alvast een hervulbare Dries Van Noten en op mijn verlanglijst staat een accessoire van D’heygere. Ook goed om te weten: bij elk aangekocht item van laatstgenoemde wordt 1 euro gestort naar het CARE’s Ukraine Crisis Fund.