West-Vlaamse kunst voor een beter leven

Sonja Crevits en Jan Simaey willen met hun West-Vlaamse designfirma Gardeco Objects kunst en design tot bij een breder publiek brengen. Met een deel van de opbrengst van het beeldje The Visitor, geesteskind van kunstenaar Guido Deleu en sinds jaren deel van de collectie, zetten ze in op twee sociale projecten die het leven in de favela’s van Bahia in Brazilië draaglijker maken.

Zaakvoerders van Gardeco Objects, Sonja Crevits en Jan Simaey, waren als dertigers zelf op zoek naar een origineel werk voor hun woning. Ze zochten een sculptuur met een verhaal, maar wel passend in hun budget. De zoektocht bracht hen stapsgewijs bij hun businessmodel. Het werd een passie die jaar na jaar uitbreidt, niet alleen op het vlak van designers en kunstenaars maar ook op dat van materialen en technieken.”

Hoe werd The Visitor jullie eerste sociaal project?

“De familie Deleu en wij zijn al jaren hechte vrienden. The Visitor werd eerst in brons geproduceerd. Later hebben we de vraag gesteld aan Guido om het beeld te reproduceren in keramiek, gekoppeld aan een sociaal project. Hij was daar erg enthousiast over.”

“The Visitor wordt gemaakt in de studio Cores Da Terra, in een van de armste regio’s van Brazilië. Daar produceerde de sociaal bewogen Selma Calheira eerder al de wereldwijd bekende keramische appels en peren. De beslissing om haar ook het project The Visitor toe te sturen was snel genomen.”

Nu schenken jullie ook een deel van de opbrengst terug aan de regio. Volgt er nog meer?

“Naast de creatie van een outdoorspeelpark, hebben we brillen gefinancierd voor leerlingen van een lagere school. We starten ook binnenkort met het renoveren en aanpassen van een klaslokaal en sanitaire voorzieningen voor kinderen uit de favela’s met een beperking.”

“We kiezen bewust voor kleine projecten met een grote waarde voor de regio. En we blijven heel nauw betrokken bij de projecten, zodat we er zeker van zijn dat iedere cent rechtstreeks naar het project gaat. Het is hartverwarmend om te zien dat wat gegeven wordt, op een goede manier wordt gebruikt en dat het rechtstreeks wordt ingezet voor de mensen die het nodig hebben. Door erover te praten, hopen we anderen ook op ideeën te brengen, misschien zelfs voor grotere en betere sociale projecten.”

Vanaf 83 euro – www.gardeco.eu