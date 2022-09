Wellness en gastronomie in de Vaucluse: herfstweekendje op en af

Niets fijner dan een weekendje weg wanneer de eerste regen en bladeren vallen. Wanneer de zomer stilaan afscheid neemt, is het op amper vijf uur treinreizen van België in de Vaucluse nog leuk toeven.

Reizen met de trein is comfortabel én ecologisch. Op vijf uur tijd sta je van Brussel-Zuid in Avignon. Van daaruit is het nog een klein halfuurtje met de huurwagen richting de Vaucluse. De streek van de truffel en de wijn. Van de wellness en de gastronomie. Het zijn die zaken die samenkomen in Château de Massillan. Een gerenoveerd en van alle moderne snufjes voorzien kasteel uit 1555. Denk hoge plafonds, barokke luchters, zware kasteeldeuren, maar ook een wellness met geur- en kleureffecten en een splinternieuwe fitness met zicht op de kasteeltuin. Alles ingericht volgens de principes van de feng shui en met een minimale milieu-impact. Denk hennepisolatie, kalkverf, warmwaterproductie met zonne-energie, verticale geothermie, gecontroleerde herkomst van materialen (allemaal uit de streek), biokatoen en -linnen. Gast- en kasteelheer Didier Pérréol kocht het kasteel in 2013. Hij troont ons graag mee voor een lesje familiegeschiedenis en vertelt ons over zijn eigen inspanning inzake natuurbehoud en duurzaamheid. In de keuken van het kasteel worden zoveel mogelijk lokale en zelfgeteelde producten gebruikt, de geserveerde wijn is die uit de eigen wijngaard La Guicharde.

Het zwarte goud

Op zoek naar een dichtbijtripje? Dan is dit de uitvalsbasis voor een uitstapje richting Roussillon. Op amper een uurtje rijden vind je het prachtige groene dorpje in het natuurpark Luberon. Ook theaterstad en middeleeuwse parel Avignon ligt op een autorit van 45 minuten; fietsers, atleten, wetenschappers of paddenstoelenplukkers hebben de Mont Ventoux op 1.15 uur. De Vaucluse is ook de streek van de truffel, de zwarte diamant van de regio. Het zoeken ervan is een voorzichtig ambacht, eentje waarvoor je geduld aan de dag moet leggen, leren we in het truffelmuseum van Richerons. Een rustieke plek waar de geschiedenis en de plaatselijke folklore van de truffelpluk gepaste aandacht krijgt.

In de bio-spa met special effects kom je helemaal tot rust. © Virginie Ovessian

Bio-spa met effects

Relaxen doen we de dag nadien in de bio-spa van de Château. Een spa van 600 vierkante meter met zicht op de kasteeltuin en geur- en kleureffecten gebaseerd op de kracht van de bomen. We krijgen een detoxgezichtsmassage en duiken even de sauna en de jacuzzi in. Maar het is de wandeling door de tuin met vijver, fontein en rijen cipressen die pas echt rustgevend is. Meer dan het fluiten van de vogeltjes hoor je er niet. In de streek van de Vaucluse gaat het traag, of zoals de kasteelheer het zelf zegt: ‘Verwacht niet dat het hier snel gaat, hier staat de tijd stil’. Deze plek heeft eigenlijk geen tierlantijntjes of effecten nodig. De vroege herfstkleuren zijn genoeg. Dat vindt het koppel dat anderhalf uur lang arm in arm op een bankje in de kasteeltuin zit, duidelijk ook.