Weekendje weg tijdens de herfstvakantie

Traditiegetrouw tikken we met velen de herfstvakantie af als eerste officiële pauze na de lange zomervakantie. Ideaal om er in eigen land opuit te trekken, te genieten van de najaarszon of stevig uit te waaien met de nodige beauforts als natuurlijke barometer. Wij delen onze favorieten voor een lastminute-uitstapje.

Idyllisch Boskot

De Liereman bij Oud-Turnhout is een van de oudste natuurgebieden in België, waar je het bos kan induiken voor een heerlijk weekendje weg in het Boskot. En geloof ons vrij, dat is meer dan zomaar een kot. De gerenoveerde en fraai ingerichte vakantiewoning nestelt zich op een terrein van 15 are midden in het natuurreservaat en op fietsafstand van het Turnhouts Vennengebied.

De bossen, heide, graslanden, stuifduinen en vennen in de omgeving maken het tot een idyllische plek om te relaxen met familie of vrienden. Het huis staat mooi afgezonderd in het groen, maar eens je buitenkomt kan je meteen starten aan de verschillende wandel- en fietsroutes in de groene Noorderkempen. Even tellen met wie je wil gaan, want je slaapt er maximaal met vijf.

480 euro voor een weekend – www.boskot.be





© Philippe van Gelooven

Kunst en natuur in de mix

De magie van het openluchtmuseum ontdekte je misschien eerder al tijdens een bezoek aan de Verbeke Foundation in Kemzeke, maar er is nog meer. In Genk bezoek je op de plek van de vroegere Zwartbergmijn en de oude dierentuin van Zwartberg Labiomista, het wonderlab van kunstenaar Koen Vanmechelen. Een site van 24 hectare waar kunst zich vertaalt naar de mix van het leven en daarbij identiteit, fertiliteit en bioculturele diversiteit vooropstelt. Met (levende) kunstwerken, architectuur en erfgoed in het groen.

Open van 1 april tot 6 november – www.labiomista.be





Bijzondere wandelingen

Lus De Ridder test wandelingen in Vlaanderen uit en deelt op @staycation.belgium haar tips. Voor De kleine wandelgids selecteerde ze 25 van haar mooiste en meest gevarieerde routes: vijf in elke provincie, van 3 tot 16 kilometer. De uitgestippelde en bewegwijzerde tochten leiden je van het Pajottenland tot de Westhoek, de Vlaamse Ardennen en het Limburgse Heuvelland.

‘De kleine wandelgids: 25 bijzondere routes in Vlaanderen’, Luster, 224 blz., 19,95 euro.