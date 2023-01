Wandelen over trage wegen in de vallei van de Kasselrijbeek in Vichte

Tot de 18de eeuw was Vichte omzoomd door heide en bos. We volgen trage wegen en beklimmen de Klijtberg waar we een mooi uitzicht krijgen over het glooiende landschap tussen Leie en Schelde. Het kronkelende pad langs de Kasselrijbeek brengt ons terug in het centrum van Vichte.

Praktisch – Afstand: 8,5 km. – Gratis parking: Louis Isebaertplantsoen in Vichte. – Wandelnetwerk Land van Streuvels. – Niet geschikt voor rolstoel en kinderwagen.

Het 32 meter hoge torengebouw van de Sint-Stefanuskerk staat apart, een eigenaardig gezicht. We stappen langs de kerk naar het speelpleintje aan de linkergevel en gaan rechts in de Lieven Bauwensstraat waar we inpikken op de knooppunten.

1 – 2- 15: radiozender

Op het einde van de Delfien Vanhautestraat, genoemd naar een priester die goed bevriend was met Stijn Streuvels, volgen we een smalle trage weg die ons het centrum uit leidt. We worden meteen omringd door glooiend grasland. We dwarsen de drukke Heirbaan en komen op de Klijtberg.

Links bevindt zich de Stenen Molen (1) die het al enkele decennia zonder wieken moet doen. Eind jaren 20 bouwden de broers Vandepitte, radiopioniers van het eerste uur, op de molen de zendmast van wat toen nog Radio Kortrijk heette. In de jaren 30 veranderde de naam in West-Vlaamse Radio-Omroep en na de Tweede Wereldoorlog werd de omroep bekend onder de naam zoals we die vandaag nog kennen, Radio2 West-Vlaanderen. Aan de overkant van de straat is een bescheiden picknickplek ingericht.

Op de Klijtberg herkennen we op verschillende plekken de typische sheddaken. Die daken in de vorm van zaagtanden zijn van nog altijd actieve weverijen. Al sinds het begin van de 20ste eeuw is Vichte bekend als textielcentrum. Delabie nv dat we in de Klijtberg passeren, mag het Witte Huis, verschillende Hollywoodsterren en het Operahuis van Wenen onder zijn vaste klanten rekenen. We volgen de Klijtberg rechtdoor. Waar de daling wordt ingezet, gaan we links in de Goed ter Motestraat die rond de spoorweg de allures van een holle weg krijgt.

Het imposante kasteel van de Heren van Vichte. © MAF

15 – 14 – 5: kolenhandelaar

Een boerderij staat er verlaten bij. De wind trekt aan ons gezicht als we over een trage weg stappen omringd door grasland. We dwarsen de drukke Ingooigemstraat en houden rechtdoor aan.

Het is druk op de parking van shoppingcenter Molecule (2). Begin jaren 60 verkocht de kolenhandelaarsfamilie Mol ook kachels. Het succes kwam al snel en geleidelijk aan groeide het aantal artikelen. Jeugdbewegingen met een tekort aan zetels moeten beslist eens een kijkje nemen bij de containers achteraan het winkelcentrum in de Ellendedreef.

5 – 4 – 3 – 1: brouwerij

Verder dalend komen we aan de Kasselrijbeek. Het ruisende riet in het bufferbekken (3) brengt rust. Deze beek gaf de grens aan tussen de kasselrijen Kortrijk en Oudenaarde en loopt dwars door Vichte dat dus bij beide kasselrijen behoorde. Afhankelijk van waar een misdrijf werd gepleegd, werd dus ofwel recht gesproken in Kortrijk ofwel in Oudenaarde en kon ook de straf anders zijn.

De oorspronkelijke naam van de beek is Vehta die op zijn beurt zijn naam gaf aan het in de 12de eeuw gestichte dorp. Het smalle paadje kronkelt tussen de akkers, de perceelsgrenzen volgend. Dit is een mooi stukje natuur.

We volgen evenwijdig aan de spoorweg om er dan onderdoor te duiken. Rechts van het pad staat het omwalde kasteel van de vroegere Heren van Vichte (4) die hier 600 jaar lang de plak zwaaiden. Op vrijdag is het markt op de Vichteplaats. Rondom bevinden zich enkele horecazaken waaronder café De Hert waar alle bieren van de Vichtse Brouwerij Verhaeghe worden geschonken.

Terug aan knooppunt 1 volgen we richting knooppunt 99 om de parking te bereiken.





Wandeltip De oude kerk van Vichte is al 60 jaar geleden ontwijd. Naast de kerk is een grafzerk waar een gebeeldhouwd hoofd uitsteekt. Zo realistisch dat het lijkt alsof de in 1985 overleden musicus Herman Roelstraete – de eerste ereburger van Vichte – een kijkje komt nemen.





Hieronder vind je de stadswandeling in pdf.

Natuurwandeling Vichte KW Weekend