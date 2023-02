Wandelen over landduinen en door moerassen in Meerhout

Diep in de Antwerpse Kempen ligt het natuurpark Grote Netewoud. Deze bijna sprookjesachtige wandeling leidt ons door een mozaïek aan bossen, duinen, droge heide en nat moeras. Met de Grote Nete als leidraad stappen we van het ene natuurgebied naar het andere.

Praktisch – Afstand: 14 km. – Parking: bezoekerscentrum Grote Netewoud, Lil (ter hoogte van kruising met Molsebaan) in Meerhout. – Wandelnetwerk Grote Netewoud – 97% onverhard. Niet geschikt voor rolstoel en kinderwagen.

De Grote Nete stroomt met volle kracht langs het bezoekerscentrum Grote Netewoud (1). De 17de-eeuwse watermolen werd mooi opgeknapt en het binnenwerk is bewaard. De cafetaria is duidelijk een pleisterplek voor de vele wandelaars die dit schilderachtige gebied aandoen.

71 – 18 – 85 – 86 – 92 – 95 – 96 – 98 – 99 – 23 – 24: Tientallen vijvers

We volgen de Grote Nete stroomafwaarts. Trage wegen leiden dwars door akkers en langs boomgaarden. Weekendhuisjes vermomd als stevig verdedigde burchten zitten goed weggestopt achter rieten matten. Elk huisje heeft zijn visvijver. Waar we de Grote Nete voor de tweede keer dwarsen, komen we pas echt in de beboste landduinen. Het ruikt er naar hars na een recente kapping. Een specht roffelt op een boom. Het tromgeroffel klinkt als een fanfare in het stille bos.

24 – 2 – 3 – 25 – 62 – 63: Boomstambrug

De natuurgebieden worden verbonden door groene corridors. De Kwacht (2) is een lager gelegen laagveengebied tussen twee landduinen waar vroeger turf werd gestoken. Een Vlaamse gaai passeert net voor onze neus. Over een boomstambrug dwarsen we de Kwachtloop en zoeken we het hogerop. Een zitbank biedt een prachtig uitzicht op het moerasgebied waar vooral in de lente en de zomer kleurrijke bloemen en planten te zien zijn.

Kinderen gaan op avontuur rond het bezoekerscentrum Grote Netewoud. © Frans Emmerechts

63 – 80 – 17 – 63 – 22 – 21 – 18: Kabouters

Het bord dat ooit mensen toeschreeuwde zeker niet de Keyfheide (3) te betreden, is vergroeid met een berk. Het mooie heidegebied op de Alvinneberg dankt zijn naam aan het voortdurende gekijf tussen Geel en Meerhout over de gemeentegrens die hier passeert. Het extra lusje gaat eerst door het bos om daarna aan de bovenkant van de heuvel door de heide te stappen. Hier wonen de Alvermannekes, kabouters die een handje kwamen toesteken op de boerderijen als de kinderen in bed zaten.

Langs een brede dreef dalen we af naar een waterrijker gebied. Bomen met vreemde vormen staan aan weerskanten van de weg. De vele bossen die de streek domineren, zijn het gevolg van de mijnbouw. Boseigenaars kapten hun naaldbomen elke twintig jaar. Het hout werd gebruikt om mijnen te stutten.

18 – 37 – 36 – 35 – 95 – pijlen naar KP 17 – 17 – 18 – 71: Reeën

Reeën zitten goed verscholen tussen het hoge gras of diep in het bos. Toch is er één stuk van de wandeling waar we ook overdag kans maken de wilde dieren te zien. Tussen knooppunten 18 en 37 volgen we evenwijdig aan de Grote Nete. Aan de overkant van de braakliggende akkers is bos. We houden de bosrand goed in het oog, maar zien helaas niets passeren.

Het Bels Broek (4) doet zijn naam alle eer aan. Het moeras ligt tussen twee hoge landduinen en is ontstaan door het afgraven van turf door de mens. Een modderpad loopt er dwars doorheen.

Vanaf knooppunt 95 volgen we de bordjes ‘Wandeling van het jaar’ tot aan de Grote Hoeve naast de Grote Nete. Deze voormalige abdijhoeve wordt al in de 8ste eeuw vermeld. Hier gaan we over de brug om dan rechts weer het pad langs de rivier te volgen richting het bezoekerscentrum.





Spelen met natuur In het bezoekerscentrum Grote Netewoud liggen verschillende gratis wandelfolders. Het bewegwijzerde Totterpad (1,6 kilometer) is een prikkelende spelervaring waarbij kinderen op stap gaan met Bernard de Bever. Heel tof om te doen en af en toe best wel avontuurlijk. Meer avontuur opwww.kempen.be.





Deze wandeling werd in 2022 uitgeroepen tot ‘Wandeling van het jaar’ in de provincie Antwerpen. Begin maart wordt op www.wandelingvanhetjaar.be een nieuwe shortlist met vijf genomineerde wandelingen bekendgemaakt.





Hieronder vind je de natuurwandeling in pdf.

Natuurwandeling Meerhout KW Weekend