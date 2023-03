Wandelen langs de 21 molens van Kinderdijk in Nederland

Duizenden toeristen bezoeken jaarlijks de 21 molens van Kinderdijk vlak bij Rotterdam. De molens hielden 250 jaar lang de laaggelegen polder droog. Hun taak is nu overgenomen door een gemaal, maar de site blijft bijzonder indrukwekkend.

Praktisch – Afstand: 11km. – Gratis parking aan sporthal De Klipper, Klipperstraat 20 in Nieuw-Lekkerland. – Wandelnetwerk provincie Zuid-Holland. – Eén ticket biedt toegang tot alle musea en de rondvaartboot – www.kinderdijk.nl. – Niet geschikt voor rolstoel en kinderwagen.





Hier vloekt men niet! Tot nog niet zo lang geleden was het in Nieuw-Lekkerland (1) verboden te vloeken. Die Nederlanders… Je kan het zo gek niet bedenken.

We stappen op het einde van de parking naar links op het fietspad. Iets verder passeren we knooppunt 38.

38 – 33 – 32 – 95 -96 – 41 – 40 -77: waterhoentjes

Op de slootjes zwemmen sierlijke zwanen. We passeren de achterkant van gemillimeterde tuintjes. Zo’n anderhalve kilometer verder gaan we rechts over een houten brugje en komen we in een privébosje dat de link is met de polders.

De Alblasserwaard was vroeger één grote moeraszone. Door het afgraven van veen zonk de polder alsmaar dieper weg. Nu ligt die lager dan de zeespiegel, wat ook gevolgen heeft voor de waterhuishouding. Langs een grasdijk volgen we de brede waterweg het Achterwaterschap. Dit lijkt wel een kraamkamer voor waterhoentjes, behoorlijke driftkikkers als je het ons vraagt.

77 – 76 – 72 – 37: oudste molen

Halverwege een witte brug vlak bij de Kortlandse Molen moeten we over de leuning kruipen om rechts opnieuw de dijk te volgen langs wat op het eerste gezicht twee rivieren lijken. Dat komt omdat vroeger twee waterschappen, dat zijn besturen die zich bezighouden met de waterhuishouding, verantwoordelijk waren voor de Alblasserwaard. Ze waren het niet eens hoe ze het water moesten afvoeren en besloten dan maar elk hun eigen kanaal te graven.

We benaderen de werelderfgoedsite langs de achterkant. Geiten grazen onder de museummolen De Blokker (2). Deze ‘wipwatermolen’ dateert van 1630 en is de oudste van alle molens op de uitgestrekte site. Elke molen is nog bewoond door een molenaar. Tussen het riet komen we op de zogenaamde Middelkade. Het water komt samen in de Hoge Boezem (3), schitterende naam voor wat eigenlijk het centrale afwateringskanaal is naar de rivier de Lek.

Veel molens zijn nog bewoond door een molenaar. © Stichting Unesco Werelderfgoed Kinderdijk Elshout

37 – 71 – 70 – 39 – 38: panoramaterras

Komende uit de stilte en de rust van de polders is het even aanpassen. Zelfs riviercruises op de Lek meren hier aan. Naast het onthaalcentrum (4) is een aangenaam café met panoramaterras waar we een indrukwekkend uitzicht hebben op de hele site. Alles wordt uitgebaat door vrijwilligers, tot zelfs de rondvaartboot toe, vertelt een dame aan het onthaal wier man kapitein is op de boot.

De 21 molens kunnen trouwens nog altijd ingezet worden als het enorme gemaal met een capaciteit van 100.000 emmers per minuut plots zou stilvallen. We stappen rechtdoor tot op de Lekdijk. De machtige stroom maakt deel uit van de Rijn. We zien weinig vrachtverkeer, maar des te meer riviercruises. We volgen de dijk naar rechts en dalen net voorbij een busparking rechts weer af naar wat een veel ruiger gebied is. Een valkje speurt naar een prooi.

Het smalle asfaltpaadje leidt rechtdoor naar een molen. Net voor het toegangshek gaan we rechts door een natte weide om wat verder weer de Boezemkade (5) op te zoeken. We dwarsen bruggetjes en klaphekken en komen, na een bocht naar links, opnieuw op het fietspad dat ons rechtdoor aanhoudend weer bij de wagen brengt.

Tip voor wie er een weekend van wil maken: het Nationaal Park De Biesbosch is vlakbij!





11 x werelderfgoed De Nederlandse Unesco-werelderfgoedfietsroute is 895,71 kilometer lang. Via 425 fietsknooppunten trap je langs elf werelderfgoedsites, van het Rietveld Schröderhuis tot de Waddenzee. Voor de passage door het Noordhollands Duinreservaat moet je over een duinkaart beschikken. www.werelderfgoed.nl





Hieronder vind je de wandeling in pdf.

Wandeling Kinderdijk in Nederland KW Weekend