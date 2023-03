Wandelen in de erfenis van de Arenbergs in Koekelare

Het open landelijke karakter van de wandeling eindigt abrupt in het Koekelarebos. Machtige dennen en eiken omringen ons in wat ooit het laboratorium van de hertogen van Arenberg was. Deze behoorlijk lange wandeling doet verrassende paden aan en laat ons genieten van schitterende vergezichten.

Praktisch – Afstand: 14,8 km. – Gratis parking: Sint-Maartensplein, Koekelare (niet de eerste twee rijen). – Bewegwijzerd met groene driehoek. – Openingstijden musea, zie www.toerismekoekelare.be.

Enkele maanden geleden stapten we voor dit magazine door het Meerdaalwoud en het Heverleebos, het grootste wingebied voor de hertogen van Arenberg. In 1773 trouwde Louis Engelbert van Arenberg met Louise de Brancas, dochter van de heer van Koekelare. Samen bezaten ze zowat een achtste van de gemeente.

Hun nakomelingen (en hun vrouwen!) gaven regelmatig grond vrij om er pakweg een school, een kerkhof of arbeiderswoningen op te bouwen. Omdat de van Arenbergs meevochten met de Duitsers werden al hun eigendommen in België in 1919 ‘onder sekwester’ geplaatst. Veel Koekelarenaars zagen hun kans schoon. Als gieren vlogen ze op de vrijgekomen gronden van de heren met wie ze al die jaren zo goed waren omgegaan.

Lusthof van de brouwers

De wandeling start aan de brouwerijsite (1) waar je het Fransmansmuseum en het Käthe Kollwitzmuseum vindt. We stappen door de beeldentuin en houden links aan om dan achter het gemeentehuis rechts mee te draaien naar de visvijver van het park De Mote (2), ooit de lusthof van de brouwersfamilie Christiaen.

Al snel komen we ‘op de buiten’. Voor ons zien we de Zonneberg (3) als een hobbitheuvel in het landschap. Pas geploegde akkers liggen klaar om opnieuw in te zaaien. Eén buizerd verjaagt enkele tientallen meeuwen die rusten op een weide.

De blauwe ketter

In de Steenstraat gaan we rechtsaf. Voor drie grote silo’s nemen we rechts een onverharde weg. We hoorden pas achteraf dat de boer van ‘t Blauwhof (4) liever geen passanten op zijn dreef ziet. Om dat te vermijden, kan je rechtdoor tot aan de Kortemarkstraat en die drukke weg even naar rechts volgen.

Achteraan hoeve ‘t Blauwhof ligt een heuveltje op een eiland. Een van de vroegere bewoners ligt hier sinds 1886 op zijn verzoek begraven. De man werd door de pastoor ‘de blauwe ketter’ genoemd omdat hij zo liberaal was.

Loopgraven van de Duitsers

Het buitengebied van Koekelare hangt aaneen van de gehuchten. Waar de Carrestraat met de Zuidstraat kruist, ligt het gehucht Boutikel (5). De naam komt van een herberg. In 1851 werd hier een wijkschooltje voor arme kinderen geopend.

In Koekelarebos (6) wisselen we de weidse vergezichten in voor een prachtige boswandeling. In de 19de eeuw was er veel vraag naar kwalitatief snel groeiend hout. Dankzij een slimme kweker uit Veldegem ontstond de Koekelaarse den, een variëteit van de Corsicaanse den. De van Arenbergs zagen er onmiddellijk brood in en lieten de zaden exporteren naar al hun bosgebieden. Vooral langs de Vijverdreef zien we veel Koekelaarse dennen.

In het speelbos links van de dreef spelen kinderen in de sloten. Hun broek is kletsnat, maar dat maakt hen niet uit. In feite zijn deze sloten oefenloopgraven van de Duitsers uit de Eerste Wereldoorlog.

Eenmaal uit het bos gaan we rechts in de Brugse Heirweg. Een kilometer lang moeten we behoorlijk veel verkeer slikken door werken op het gehucht De Mokker. Dat volledige gehucht is trouwens gebouwd op grond afgestaan door de van Arenbergs. Langs een pad tussen de akkers komen we weer in het centrum. Wij tippen restaurant De Hertog van Arenberg vlak bij de Sint-Martinuskerk om in het thema te blijven.





