Vrolijk in geel: daar komt de zon

Pasen wordt altijd geassocieerd met geel. Het geel van de paaskuikens, van de paaslelies, van de forsythia en van andere enthousiaste lentebloeiers. Maar geel is ook de kleur van de zon. Geen wonder dat je er vrolijk van wordt.

Vorig jaar was geel de pantonekleur van het jaar, samen met grijs, een combo die doet denken aan de zon die tevoorschijn komt van achter de grijze wolken. Dat geel ook dit jaar alomtegenwoordig blijft in het modebeeld, zegt veel over de tijdsgeest. We blijven nood hebben aan vrolijkheid en aan positieve vibes.

1/19 Markant en elegantKnielange jurk met mooie halsuitsnijding en ceintuur, in viscose met de look van linnen (475 euro), van Furore. © Furore 2/19 Vincents zonnebloemenDraag eens een kunstwerk om je pols, zoals deze armband die geïnspireerd is op de zonnebloemen van Vincent van Gogh, uitgewerkt in email (980 euro), van Frey Wille. © Frey Wille 3/19 Bolero en coDoorknoopjurk met gestileerd wit-geel bloemmotief (240 euro) en effen bolero (125 euro), van Caroline Biss. © Sam De Backer 4/19 LichtvoetigHelemaal in zuiderse sferen met deze zachtgele slippers (27 euro), van Havaianas. © Ari Custodio 5/19 ZomerhoedjeLuchtige zonnehoed in pastelgeel (12,99 euro), van C&A. © C&A 6/19 Niets te verbergenLuchtige doorkijktas (65 euro), van het Catalaanse breigoedmerk Bielo. © Bielo 7/19 Streepje voorTruitje in licht breiwerk, met details in veelkleurige strepen (129 euro), van Hampton Bays. © Hampton Bays 8/19 Sixties moodKorte knalgele mantel, met een knipoog naar de sixties, van Dior (prijs niet meegedeeld). © Frederique Dumoulin 9/19 Succesnummer in kleurige updateDe Brera, een mocassin met kwastjes, werd in 1968 gelanceerd door Fratelli Rossetti en is nu nog altijd een succesnummer. In dit zwart-witte motief met kleurrijke accenten en gele voering (570 euro) oogt deze klassieker jonger en frisser dan ooit. © Fratelli Rossetti 10/19 Zonnige jeugdherinneringenShopper met palmboom (65 euro), uit de Forever Sunny in Ikoyi-collectie van Vault by Vans in samenwerking met de Nigeriaans-Amerikaanse kunstenaar Ade Okuboyejo, die deze vrolijke lijn inspireerde op zijn gelukkige jeugd in Ikoyi. © Beau Roulette 11/19 VakantiesfeerDit oversized T-shirt (69,98 euro) en deze lange bloemenrok (119,99 euro) brengen je meteen in vakantiestemming, van Imprévu. © Imprévu 12/19 TennisstrepenGestreept hemd met mao-kraag (135 euro), van Lacoste. © Lacoste 13/19 BlikvangerZonniger wordt het niet: opvallende gele zonnebril met blauwe glazen (vanaf 74 euro), van Safilo. © Safilo 14/19 MaterialenmixRuime handtas in een mix van leder, geruit katoen en bioafbreekbaar rubber (1.550 euro), van Maison Margiela. © Maison Margiela 15/19 Sportieve klassiekerComfy sneakers, model Jazz Original in een flashy versie, van Saucony (110 euro). © Saucony 16/19 RuitjesbreiwerkPull met ruitmotief (350 euro) en bijhorende rok (325 euro), van Collectors Club. © Alexander Popelier 17/19 Crocs op hun paasbestCrocs zijn weer helemaal into fashion. De Duitse dichter en filosoof Johann Wolfgang von Goethe had het in zijn boek Zur Farbenlehre uit 1810 al over alle positieve gevoelens die gelinkt worden aan geel, een kleur die hij benoemde als ‘pluskleur’. Ecologen hebben dan weer ontdekt dat insecten een aangeboren voorkeur hebben voor gele bloemen en die verkiezen boven rode exemplaren. De aantrekkingskracht van geel is dus niet alleen een kwestie van mode, het is een natuurlijke reflex. (Lut Clincke)