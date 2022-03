Vrijheid blijheid: deze vijf trends kleuren de lente en de zomer

Dit seizoen gooit de mode alle remmen los. Het wordt een lente en zomer van kleuren die knallen of van subtiele fluistertinten. Van benen die best ontbloot mogen worden. Van korte topjes en jurken met in- en doorkijkjes. Van seventies klompen en frivole foulards.

1. Fel kleurengeweld

Kleuren met knaldrang, zo kunnen we het hevige palet van deze lente/zomer het best omschrijven. Denk zonnig geel, warmoranje, felrood, hoogblauw, frisgroen, paars en af en toe ook wat fluo. Draag ze als totaallook of mix ze tot een vrolijke kleurenclash.

In de seventies bracht Levi’s een collectie uit onder de naam Fresh Produce, geïnspireerd op verse producten. Het jeanslabel pikt deze collectie weer op, in een nieuwe ecovriendelijke versie: alle kleuren zijn verkregen op basis van natuurlijke kleurstoffen. Prijzen vanaf 34,95 euro. © Levi’s

Mag het ook wat zachter? Met pastels hou je het subtiel, zonder aan kleur in te boeten. Roze blijft een topper, in al zijn schakeringen, naast mangogeel, watergroen, lichtblauw en lila. Altijd leuk om onderling te combineren.

Tijdloze blazer (356 euro), top (123 euro), uitgerafelde denimshort (191 euro), sjaaltje (82 euro) en oorringen (77 euro), van Twinset. © Luca Manfredi

Deze lente mogen alle benen bloot. Voor wie een minirok niet ziet zitten, is er een comfy alternatief: de short die in alle stijlen opduikt. Zelfs in combinatie met een geklede blazer, als onderdeel van het mantelpakje 2.0.

Felblauwe, gehaakte jurk van Christian Wijnants (prijs op aanvraag). © Christian Wijnants

Het zijn niet alleen de benen die gezien mogen worden. Jurken en tops met uitsnijdingen en korte topjes laten hier en daar wat meer of wat minder huid zien. En dan is er nog een pak nostalgie uit de seventies en vroeger. Denk transparant haakwerk, maar ook romantische broderie anglaise.

Een accessoire dat dit seizoen niet mag ontbreken, is de foulard. Je draagt hem aan je pols, je wikkelt hem rond het handvat van je handtas, je gebruikt hem als ceintuur of je vouwt hem tot een sexy top. Alle tips én foulards (vanaf 12,99 euro), vind je op veritas.be. © Veritas

Sine & Cosine, het nieuwe uniseks modelabel van het Amsterdamse duo Robert Pans en Felix Koopmans, brengt een eigentijdse ode aan de traditionele Nederlandse klederdracht, te beginnen met de oer-Hollandse klomp. Dit model is van hoogwaardig Europees kalfsleder gemaakt. Prijs: 400 euro. Vanaf eind maart verkrijgbaar bij exclusief geselecteerde boetieks en online op sinecosine.nl. © Sine & Cosine

Klomp aan de voet

Keren we terug naar de seventies of nog vroeger, toen onze voorouders nog op boerenklompen liepen? De clog, zeg maar gerust klomp, is weer helemaal ‘in’.

Zo de outfit, zo de flessenhouder: model van Marine Serre (470 euro). © Louis Baquiast

Drinkbus als ultiem modeaccessoire

Weg met de blikjes of wegwerpflesjes. Wie zorg draagt voor de planeet, gebruikt een herbruikbare drinkfles. Ze is alsmaar vaker te zien op de catwalk, als ‘it’-accessoire van het moment. (Lut Clincke)