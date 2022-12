Ze wonen allebei in Kortrijk en delen een liefde voor het goede leven en schrijven. Verder hebben onze twee columnisten weinig gemeen. Wekelijks geven ze hier een inkijkje in hun uiteenlopende levens. Deze week is dat Stephanie Coorevits (37), auteur, psychologe en televisiemaakster.

En zo zijn we alweer aanbeland bij het einde van het jaar en de daarbij horende feestelijkheden. Nu weet ik niet hoe het bij jou zit, lieve lezer, maar van veel kerstsfeer is er in mijn hoofd voorlopig nog geen sprake. Voel enkel ik dit zo aan of heeft de malaise het eindelijk gewonnen van de hoop en het optimisme inherent aan onze mensensoort? Het is dan ook gewoon te veel geweest: de ene crisis volgt de andere op, er is oorlog, honger, wanhoop, polarisatie, populisme en dat afgewisseld met pandemieën en ziektes. Sowieso ben ik zelden het vrolijkst gestemde kindje in het kerstkoor maar nooit eerder speelde het lied Vrede op aarde aan alle mensen zich in mijn hoofd af als de begintune van een horrorfilm: vals, sinister en gezongen door een Victoriaanse tweeling in matching nachtjaponnetjes vanachter het verlichte raam van een donker landhuis. Om maar te zeggen: als je hier bent gestopt voor een portie sfeer en gezelligheid, loop je beter rustig verder.

Wat ik wél in de aanbieding heb? Een handvol sarcastische tips om de komende dagen heelhuids door te komen. Dus als je mijn gevoel deelt en het voor jou ook allemaal eventjes niet meer hoeft, neem een (sterk) drankje bij de hand en Grinch gezellig met mij mee.

“Laat ons vooral onthouden dat de nacht altijd het donkerst is vlak voor de dageraad”

1. De pakjesronde. Je kent het vast wel. Zeventig jengelende kleinkinderen, een veelvoud daarvan aan verpakte brol, een specifieke volgorde waarin elk kind volgens een ander logaritme een pakje mag opendoen en het gevoel dat deze avond nooit meer zal overgaan en je tot het einde der tijden zal horen: kind vijfenzestig zoekt nu een pakje! Ik herhaal: kind vijfenzestig komt nu een pakje halen! Het is mijn ervaring dat een subtiele cocktail van alcohol en medicatie (of CBD-olie) de scherpste randjes van élke helse ervaring haalt. Nog snel even langs de huisarts passeren dus!

2. De ruzies. Gezien de grote verdeeldheid onder de bevolking over zo goed als elk denkbaar thema, lijkt het aan te raden om een zwarte lijst van gespreksonderwerpen aan te leggen en zo de kans op een familiedrama te minimaliseren. Denk: politiek, vaccinaties, huizenprijzen, Poetin, alles wat met gas en elektriciteit te maken heeft en het woord ‘woke’.

3. Het eten. Velen voelen in deze periode de druk om hun innerlijke Sergio Herman te channelen. Mijn tip? Niet doen. Het zal toch mislukken en de onnozele hype waar van elke hobbykok verwacht werd dat hij kookte als een driesterrenchef is gelukkig voorbij. Met een simpel kroketje doe je iedereen een plezier.

En met deze woorden wens ik je alsnog een gezellig kerstfeest en een hoopvol nieuw begin. Laat ons vooral onthouden dat de nacht altijd het donkerst is vlak voor de dageraad.