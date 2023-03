Voor alle stijlen en momenten de geknipte handtas

Niets is zo persoonlijk als een handtas. Ze spreekt vaak boekdelen over haar eigenaar. Voor liefhebbers van luxemerken is een tas een statussymbool, voor anderen is ze een praktisch gebruiksobject. De ene pakt graag uit met een flashy kleur of een opvallend model, de ander houdt het discreet en tijdloos. Voor alle stijlen en momenten zijn er geknipte modellen. Oversized voor een weekendje weg of klein maar fijn voor een avondje uit. In echt leder, in vegan versie, in nylon of in canvas.

Zon als inspiratiebron

Britt Van Driessche werkte tien jaar voor een internationaal luxe lederwarenmerk vooraleer ze recent haar eigen label oprichtte. Ze liet zich voor deze artisanale collectie inspireren door de unieke weerspiegelingen van het zonlicht. Dit model (875 euro) met details in goudkleurig leder zorgt inderdaad voor een warme gloed.

© Peterselie Bruxelles

Genderneutraal en duurzaam

Tas (295 euro), in een Italiaans atelier gemaakt van deadstockleder, uit de jonge Belgische collectie Peterselie Bruxelles van Bjorn Ghyselen. Die focust op genderneutrale creaties.

© Noémie Boone

Twee-in-een

Je draagt hem om je middel of schuinover, deze lederen ‘beltbag’ met twee handige tasjes. Ideaal om je smartphone, sleutels en geldbeugel altijd bij de hand te hebben (380 euro), van Mieke Dierckx.

© Clio Goldbrenner

Sterke signatuur

Tijdloze tas (625 euro) uit de nieuwe lijn Signature by Clio Goldbrenner. Deze collectie bestaat uit enkele exclusieve modellen die in beperkte oplage verkrijgbaar zijn. Hun minimalistische belijning en luxueuze uitvoering, in wit of zwart, maakt van deze tassen echte blijvers.

© Marie Martens

Jeugdherinneringen

Marie Martens inspireerde zich voor haar zomercollectie op herinneringen uit haar kindertijd. Het resultaat is een kleurige collectie die een en al positieve vibes uitstraalt, zoals dit roze schuinovertasje (290 euro).

© Kaai

Weekendtas

Weekendtas van Kaai, model Helix (645 euro) in een eco-canvasuitvoering, gemaakt van gerecycleerd nylon en ecologisch katoen met een water- en vuilafstotende behandeling en voorzien van een praktische indeling.

© AESAERT

De geboorte van Brieux

Griet Aesaert, de ontwerpster van het Gentse tassenlabel AESAERT, lanceerde deze maand een nieuw model, de schuinovertas Brieux (345 euro), genoemd naar haar zoontje van 2,5 jaar. Ze ontwierp de tas kort na zijn geboorte en testte het model uit tot het goed bevonden werd om op de wereld los te laten.

© Estelle Hanet

Gents design

Twee jaar geleden, na opleidingen aan het Istituto Marangoni in Milaan en aan Central Saint Martin’s in Londen, lanceerde de Gentse ontwerper Estelle Hanet haar tassencollectie Enamoure. Ze deed onder meer ervaring op bij Oscar de la Renta. Haar credo: betaalbare luxe brengen in een tijdloze stijl. Zoals deze tas in leder met kunstig borduurwerk (350 euro).

© Hedgren

Handig op de rug

Ga je met de fiets of de step naar het werk, dan is een rugzak een handige, handsfree oplossing, zoals dit gematelasseerd exemplaar (123 euro) in een coole pasteltint, van Hedgren.

© Delvaux

D van Delvaux

Onnodig voor te stellen, dit Belgische luxe lederwarenmerk dat ouder is dan België zelf en toch elk seizoen meegaat met zijn tijd. Dit compacte roze exemplaar is de ideale match bij een zomerse outfit (prijs op aanvraag).

© Nastasia Fine

Kunstig aan de hand

Deze tas is een creatie van de Brusselse Nastasia Fine, die in 2017 afstudeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen en daarna naar Parijs trok om er te werken als assistent-modeontwerpster bij Olivier Theyskens. Haar tassen zijn kunstwerkjes op zich, zoals dit model in leder en fluweel (500 euro).

© Lies Mertens

Belgische hightech

De Belgische tassenontwerpster Lies Mertens brengt voor het eerst een tas uit in het innovatieve MycaNova-materiaal op basis van mycelium, een ontwikkeling van het Belgische bedrijf Citribel. Dit eerste model kreeg de naam Lies mee.