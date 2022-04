Zes jaar geleden werd een meisje uit De Panne, met een stem als een nachtegaal, regelrecht de sterren in geschreven. Wanthanee won toen De Nieuwe Lichting, de talentenjacht die Studio Brussel nog elk jaar organiseert, maar daarna werd het stil rond haar.

Te veel druk, te grote verwachtingen. Ze nam haar tijd, leerde onderweg dat mensen beter af zijn als ze dat wat hen ongelukkig maakt of stress bezorgt gewoon helemaal niet doen, rekende af met haar demonen en staat er nu opnieuw, met een plaat die ze gewoon naar zichzelf noemde. Als om nog eens goed te onderlijnen dat dit is wat zij zelf wilde maken, en niet wat de wereld plots van haar verlangde.

Trek een knalgele jurk aan en inviteer wie je lief is om samen op paashazen te jagen

Het blijft een moeilijke kwestie in onze maatschappij: voldoen aan de verwachtingen. Maar de stemmen van zij die ermee kappen klinken alsmaar luider. Sommigen hebben leertijd nodig, anderen hebben gewoon van nature lak aan wat moet. Uit dat hout zijn dan weer Lies en Fiel gesneden, een duo dat zijn droomwoning liet bouwen, zo een waar ze best wel oud wilden worden, om dan te besluiten dat ze het alsnog over een andere boeg gooien: het huis waar we even mochten binnen kijken heeft intussen nieuwe eigenaars, en Lies, Fiel en de kinderen verkassen straks naar Italië waar ze onder meer olijven gaan kweken. Ze werden de voorbije maanden al meer dan eens zot verklaard, maar het enthousiasme spat eraf.

Ik hoor het je denken; dat je dat zomaar niet kunt, alleen nog maar je eigen zin doen. Ook dat is het leven. En misschien moet je dan gewoon eens met iets kleins beginnen. Trek een knalgele jurk aan deze zondag en inviteer wie je lief is om samen op paashazen te jagen. Kan deugd doen!