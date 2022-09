Vind je kleine gelukjes

Wekelijks schrijft gezondheidscoach en bestsellerauteur Delphine Steelandt hier over fysieke én mentale gezondheid en geeft ze concrete tips, volgens haar levensmotto: ‘La vie est belle’.

Soms zitten we niet zo goed in ons vel, zit er superveel druk op de ketel of lijkt alles tegen te zitten. Dan is het goed een bodem van geluk te hebben. Een gedachte of een eigenschap waar we altijd op terug kunnen vallen zodat we de grip niet verliezen.

Een portie gezonde stress is best oké, want die houdt ons scherp. Maar stress, woede of negatieve gevoelens kunnen ook de bovenhand nemen en net dan is het belangrijk dat we ons bewust blijven van de zaken, gevoelens of personen die ons altijd gelukkig maken. Die zorgen ervoor dat we de rust terugvinden waardoor we de juiste beslissingen kunnen nemen op een rationele manier zonder dat onze emoties het overnemen.

Op zoek naar je bodem

Heb je jouw bodem van geluk nog niet ontdekt? Trek je dan even terug en reflecteer over jezelf, je leven en je omgeving. Al snel zullen je gelukmakers bovendrijven. Jouw bodem kan een persoon zijn, maar ook een hobby of de herinnering aan een behaald doel in je leven. Noteer je gelukmakers en hang ze ergens op. Op die mindere momenten bezorgen ze je een emotionele opkikker.

Delphines gelukmakers 1. Mijn zoon die me uit het niets vertelt hoe fantastisch hij me vindt. 2. De liefde en motivatie die ik dagelijks krijg van mijn gezin, familie, vrienden, klanten en mensen met een gouden hart. 3. Ik ben ontzettend gelukkig dat ik het levensnoodzakelijke kan betalen. 4. Dat ik als kind een sterke basis en goede opvoeding vol liefde kreeg. 5. Dat ik kan ruiken, proeven, zien, horen en bewegen zorgt ervoor dat ik elke dag kan genieten van al het moois in de wereld.





Volgende week: verander je slechte gewoontes.