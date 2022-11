Vijf slimme budgettips voor een modieuze kleerkast

Tweedehands kinderkleding

Het is even geleden dat ik het zelf deed, maar ik herinner me onder meer een paar écht zo goed als nieuwe, schattige, knalgroene minischoentjes van Pom d’Api voor een prikje: een kijkje nemen in tweedehandswinkels die ook kinderkleding aanbieden, of daar zelfs in gespecialiseerd zijn, is een aanrader. De kleertjes tonen zelden slijtsporen, want kleuters groeien nu eenmaal snel uit hun kleren. (NBB)

Pixabay

Oud en nieuw

Koop alleen die kledingstukken, schoenen en accessoires die je echt mooi vindt, die goed zitten en goed van kwaliteit zijn. Wat je meer betaalt bij de aankoop spaar je zeker uit door ze met plezier langer te dragen. Niet alleen je portemonnee maar ook de planeet zal je er dankbaar om zijn. En altijd leuk om something old te combineren met something new. (AV)

Unieke juwelen

Een nieuwe outfit en op zoek naar duurzame mooimakers voor de oren? Check dan zeker Live-To-Express van de Antwerpse ontwerpster Nadine Veldman. Ze verkoopt zeldzame en unieke deadstock-vintagejuwelen, een collectie die dateert uit de jaren zestig tot negentig. Zelfs Beyoncé is fan! (GV)

www.live-to-express.com

Damart

Warm geheimpje

Het klassieke Damart-onderhemdje is al jaren het geheim van menig modemeisje dat het onder een fashionable outfit toch lekker warm wil houden. Thuis ga ik nog een stapje verder en hul ik mezelf van kop tot teen in zachte ‘Damarkes’ uit Thermolactyl, textielvezels die zorgen voor extra comfort en heel veel warmte. Heerlijk om het tijdens gure winteravonden lekker comfy te hebben zonder de verwarming een graadje hoger te moeten zetten. (NT)

Top 39,99 euro – legging 35,99 euro – cardigan 69,99 euro – www.damart.be