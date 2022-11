Vijf slimme budgettips om zelf bij te stralen

Wegdrijven

Met het Dode Zee Zout van Zarqa maak je voor een prikje van je bad een heilzaam zoutwaterbad. Het zout ontspant, is goed voor spieren en gewrichten, reinigt, stimuleert de stofwisseling en herstelt de huid dankzij zijn extreem hoog gehalte aan mineralen. Enkele lepels van het zout in het badwater en laat je gedachten maar wegdrijven… (AV)

9,20 euro – www.zarqa.nl

Mooi voor de planeet

Mooi voor je nagels én voor de planeet. De High Gloss-nagellak van Kruidvat bestaat uit 77% natuurlijke ingrediënten en doet wat het moet. Een goeie glans, elegante kleuren, de lak houdt langdurig en komt er met dissolvant vlot af. Van High Gloss Powder Blue tot Palm Leaves, Imperial Purple en Garden Green. Alle kleurtjes in de kast. (GV)

3,49 euro – www.kruidvat.be

Rimmel

Alles-in-een

De Rimmel London Multitasker Concealer is niet alleen een concealer (goed om wallen weg te werken) maar kan je ook gebruiken als highlighter, countourtool en foundation. Een budgetvriendelijk product dat een echte alles-in-een is, en dat scheelt niet alleen veel plaats in mijn make-uptasje maar ook flink wat euro’s in de portemonnee. Een leuk extra: je hebt echt maar een heel klein beetje van het product nodig om er de hele dag flawless uit te zien. (NT)

12,30 euro – parfumerie en drogist

Blijven zitten

Zonder mascara voel ik me behoorlijk naakt. Er zijn er dan ook al heel wat de revue gepasseerd, en daarbij kom ik steevast tot de conclusie dat een goeie mascara niet duur hoeft te zijn. De Max It van Catrice bijvoorbeeld doet precies wat ik ervan verlang: zorgt voor volume en lengte én blijft zitten waar hij hoort. (NBB)

5,49 euro bij Kruidvat