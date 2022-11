Vijf slimme budgettips om je interieur op te fleuren

Snuisteren op Catawiki

Vintagedesign kopen? Dan snuister en bied ik graag al eens op Catawiki. Met het nodige geduld scoor je daar voor een goeie prijs gegeerde objecten en ontdek je heel wat nieuws op verrassende designveilingen. Zo was er recent een tweede collab met Architectural Digest Germany, een toonaangevende autoriteit op het gebied van interieur, stijl en architectuur. Opzet? Duits design een context geven, door minimalistische en conceptuele stukken naast designiconen te plaatsen. Gespot? Dé Luigi Colani Orbis Space Age Sofa en Side Bar tafelset van zes (dromen mag), een Wassily-fauteuil van Marcel Breuer, de Shogun-tafellamp van Mario Botta voor Artemide… (GV)

www.catawiki.com

Adopteer een plant

Je wil je interieur een update geven maar jouw budget staat dat (nog) niet toe? Haal kamerplanten in huis; ze geven je woning meteen een nieuwe look. Wil je goedkope planten scoren, adopteer dan een plant uit een ‘plantenasiel’. Hier komen planten terecht die de oorspronkelijke eigenaar niet meer nodig heeft. Kijk even op Google om een adresje in jouw buurt te vinden. (NT)

Blijzaak

Mooiste vintage

Blijzaak in Ruddervoorde is een kringwinkel, maar dan eentje waar de mooiste stuks verzameld worden. Je vindt er vintage- en designmeubeltjes, decoratie en serviezen maar ook kledij en accessoires. Ook outletitems van Belgische ontwerpers vinden er hun weg naartoe. Toch wat bedenktijd nodig? Kan ter plaatse bij een huisgemaakt hapje en drankje. (NBB)

www.blijzaak.be

Hou het droog

Hou je van bloemen in huis, maar wil je je bloemenbudget toch binnen de perken houden? Wissel dan verse bloemen af met droogbloemen. Voor de prijs van een echt boeket koop je al een leuk setje vaasjes en droogbloemen. Decoratief en ook handig op warmere dagen als verse bloemen vlug verwelken. (AV)