Vijf slimme budgettips om je blij te koken

Koken met restjes

Nog een overschotje gekookte (kriel)aardappelen, wat groenten, een blokje kaas en enkele eitjes in de koelkast waar je niet meteen weet wat mee gedaan? Maak er een frittata (een Italiaanse maaltijdomelet) mee. Een lekkere, goedkope lunch die zo klaar is en waarop je eindeloos kan variëren. (AV)

Pexels

Gezond alternatief

Werk af met enkele blaadjes basilicum of peterselie… En wat dan met de rest van die grote bos? Pesto van maken ik kan het, dus kan jij het ook en invriezen! Een gezond alternatief voor als het even snel moet gaan en je niet wéér een lasagne wil opwarmen. (NBB)

Philips

Energievriendelijke pasta

Pasta koken op een energievriendelijke manier? Volgens de Italiaanse Nobelprijswinnaar Giorgio Parisi moet dat zo: voeg pasta toe aan kokend water. Na twee minuten zet je het fornuis uit en laat je de pasta verder ‘koken’ (twee minuten langer dan de aangegeven kooktijd). Kook je met gas? Verwarm het water eerst in een waterkoker. (NT)

Eco Conscious Edition waterkoker – 49,99 euro – www.philips.be

Kikkererwten en co

Peulvruchten zijn niet duur en lekkere, veelzijdige smaakmakers. Een must-have in de keuken. Je kan ze lang bewaren: gedroogd, in blik, in een bokaal of in een stazak. Zet dus eens vaker kikkererwten, linzen of witte bonen op het menu. (GV)