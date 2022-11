Vijf slimme budgettips die er de fun in houden

Altijd in voor picknick

Even geen ruimte voor restaurantbezoekjes in je budget? Maak dan eens een eenvoudige picknick klaar – variaties op omelet en koude pastaslaatjes brengen je al een heel eind op weg -, trek een budgetwijntje uit een supermarktrek – online vind je hier uitstekende hulp bij van wijnkenner Alain Bloeykens – en zoek een rustig plekje uit in het bos of op het strand. Puur genieten, zelfs in de herfst! (NBB)

Pixabay

Frisse kop

Het klinkt wellicht vreemd: zet ook op koudere dagen geregeld de ramen open om energie te besparen. Door goed te ventileren wordt de lucht in huis droger en droge lucht warmt rapper op dan vochtige, dus moet je minder stoken. En… het houdt je hoofd fris. (AV)

Monopoly

Avondje thuis

Een avondje stappen met vrienden is geweldig, al kan de (financiële) kater naderhand best ontnuchterend zijn. Als gezellig alternatief nodig ik mijn vrienden wel eens uit voor een ouderwetse spelletjesavond. En iedereen brengt spijs en drank mee, top! (NT)

Monopoly editie Wereldreis – 35,95 euro – warenhuis en speciaalzaken

Slim reizen

Online een hotel of vliegtuigticket boeken? Surf dan in de incognito-modus op je internetbrowser om de beste prijs te zien. Want op het web circuleren heel wat cookies, beter te begrijpen als kleine stukjes data die je overal volgen wanneer je surft op het web en je zoekopdrachten bewaren. Ben je wel erg vaak gaan kijken naar dat ene hotel? Dan durven ze de prijs weleens te verhogen omdat de kans toch groot is dat je jouw favoriet bij hen zal boeken. (GV)