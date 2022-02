Vier koppels vertellen hun verhaal over het lot en de liefde

Met valentijn in het vooruitzicht staan we allemaal weleens stil bij de liefde die ons leven kleurt. Soms in de vorm van vrienden, familie, een huisdier… en als het even meezit hebben we ook een levenspartner aan onze zijde. Maar hoe en wanneer we die soulmate tegenkomen, daar bestaat geen vast recept voor. Dat bewijzen deze acht KW Weekend-lezers, die elk hun eigen unieke liefdesverhaal met ons delen.

Michael en Marjolein: “Na al die jaren vonden we een thuis bij elkaar “

Michael Snauwaert en Marjolein Samaey uit Oostende. © Eva Vlonk

Soms laat de ware liefde wel eens op zich wachten. Marjolein en Michael kennen elkaar al sinds hun jeugd, maar vormen toch ‘amper’ vijf jaar een koppel. Met hun nieuw samengesteld gezin zijn ze volledig klaar voor het tweede, spannende hoofdstuk in hun leven.

Lees hier hun volledige liefdesverhaal.

Marc Van den Steen en Marc Bogaert uit Menen. © Eva Vlonk

Ze hebben dezelfde voornaam, look en persoonlijkheidskenmerken. Toch zijn Marc en Marc geen familie, wél elkaars echtgenoot. Als dat nog niet bijzonder genoeg is, doet het koppel daar graag nog een schepje bovenop: op hun derde date vroeg de ene Marc de andere al ten huwelijk.

Lees hier hun volledige liefdesverhaal.

Sander en Isabeau : “Ik werd verliefd op the boy next door”

Sander Vanacker en Isabeau Vuchelen uit Keiem. © Eva Vlonk

Zij was 15, hij 19. Zij was laatstejaars lid in de Chiro, hij haar leider. De klik was er snel en onvermijdelijk, toch zou het nog vijf jaar duren voor Isabeau en Sander hun hart vrij spel zouden geven. “Iedereen wist al dat we bij elkaar hoorden, behalve wijzelf”, lacht Isabeau.

Lees hier hun volledige liefdesverhaal.

Marijn en Sandra: “Ik trapte op haar tenen, zij viel als een blok”

Marijn Follebout en Sandra Moeykens uit Asper. © Eva Vlonk

Sandra had nog nooit van Lichtervelde gehoord, maar toch is het de plek waar ze de liefde van haar leven heeft ontmoet. Beiden waren niet op zoek naar een nieuwe vlam, maar dat was buiten het universum gerekend. Klinkt cliché, maar het verhaal van Sandra en Marijn leest dan ook als een sprookje. “Wat als mijn zus nog een lief had? Of als ik wél altijd overal op tijd kwam? Ja, wij geloven in het lot”, klinkt het vastberaden.

Lees hier hun volledige liefdesverhaal.