Verleidelijke chocolade

De wereld van de chocolade is meer dan de onbetwiste klassiekers. Met smaken die zich verrassend bewegen tussen puur, melk, wit of ruby. Anne-Marij de Koning leert je in haar nieuwste boek De chocolade bar zelf chocoladerepen maken. La dolce vita en zoet geluk!

Crunchy notenkaramel met ruby chocolade, een reep witte chocolade met perzik en honing of een donkere fudge met bramen en hazelnoot? De smaak klinkt zalig zoet, het maken behoorlijk complex. Zij het dat de Nederlandse Anne-Marij de Koning het tegendeel bewijst met De chocolade bar. Je ontdekt er 35 recepten om zelf chocoladerepen te maken. Met advies over de lekkerste smaakcombinaties en hoe je chocolade precies op de juiste temperatuur kan brengen.





Bountybar

Dit heb je nodig

voor 8 tot 10 bars

Voor de kokosvulling

– 200 g geraspte kokos

– 125 g gecondenseerde kokosmelk

– merg van 1/2 vanillestokje

– 350 g pure chocolade 80%

Benodigdheden

bakpapier, pan, vuurvaste kom, suikerthermometer, marmeren plaat (optioneel), tempereerspatel (optioneel), bonbonvork (of satéprikker) en lepel.





Zo maak je het

Meng de geraspte kokos met de gecondenseerde kokosmelk en het vanillemerg (bewaar het stokje om zelf vanillesuiker of -extract te maken). Verdeel het kokosmengsel in 8 tot 10 gelijke porties en vorm hier met je handen bolvormige reepjes van. Leg ze op een met bakpapier beklede plaat of een bak die in je vriezer past. Zet die minimaal 2 uur, maar het liefst een nachtje, in de vriezer zodat de reepjes goed stevig kunnen worden.

Breng voor de coating de pure chocolade op temperatuur. Wentel met een (bonbon)vorkje de reepjes kokosvulling door de pure chocolade en schud de overtollige chocolade eraf. Leg de reepjes op een stuk bakpapier om uit te harden.

Decoreer de reepjes eventueel nog met streepjes chocolade door een lepel in de op temperatuur gebrachte chocolade te dompelen. Beweeg de lepel vervolgens heen en weer boven de reepjes om strepen te maken.





© Saskia van Osnabrugge

Donkere fudge met bramen en hazelnoot

Dit heb je nodig

voor 20 fudgepunten

Ingrediënten

– 100 g blanke hazelnoten

– 1 blik gecondenseerde melk van 397 g

– 350 g pure chocolade 80,1%

– 50 g roomboter

– 125 g bramen

Benodigdheden

bakpapier, springvorm (diameter 20 cm), bakplaat en steelpan





Zo maak je het

Verwarm de oven voor tot 180°C. Bekleed de springvorm met bakpapier. Verspreid de hazelnoten over een met bakpapier beklede bakplaat en rooster ze 12 tot 15 minuten in de voorverwarmde oven.

Verwarm intussen de gecondenseerde melk met de pure chocolade en de roomboter in de steelpan en laat deze al roerend smelten. Roer de geroosterde hazelnoten en de bramen door de fudge en giet in de springvorm; houd eventueel wat hazelnoten en bramen apart voor de garnering.

Garneer naar smaak met de apart gehouden hazelnoten en bramen. Laat de fudge in de koelkast opstijven, dat duurt ongeveer twee uur.





© Saskia van Osnabrugge

Witte chocolade met limoen, gember en munt

Dit heb je nodig

voor 2 repen

Ingrediënten

– 200 g witte chocolade

– 30 g gedroogde gember

– 1 el gedroogde munt

– gesuikerde limoenschijfjes

Benodigdheden

pan, vuurvaste kom, suikerthermometer, marmeren plaat (optioneel), tempereerspatel (optioneel), bakpapier en cakeblik van 20 bij 11 cm.





Zo maak je het

Breng de witte chocolade op temperatuur.

Houd een klein beetje gember en munt achter en roer de rest door de witte chocolade.

Giet de chocolade in een met bakpapier bekleed cakeblik en garneer met de gesuikerde limoenschijfjes en de apart gehouden gember en munt.

Laat de chocolade uitharden voordat je er twee grote repen van snijdt.