Vegan Aziatisch voor elke dag

Sticky spruitjes met sinaasappelsojasaus en witlofrijstsalade of scrambled tofu met shiitakes en bieslook? Ching-He Huang haar nieuwste boek Asian Green leert ons de vegan Aziatische keuken kennen. In de mix? Eenvoudige en gezonde recepten met eiwitrijke ingrediënten als tofu, seitan, peulvruchten, bonen en granen.

De Aziatische keuken staat bekend om zijn heerlijke en verrassende gerechten die vaak traditioneel al vegan zijn. In Asian Green verzamelt Ching-He Huang recepten om snel te maken en die geschikt zijn voor elke dag. Haar inspiratie? Echtgenoot Jamie. Vanaf zijn geboorte leed hij aan astma en eczeem, maar hij genas goed drie jaar geleden, drie maanden nadat hij volledig veganistisch ging eten. En Ching? Die heeft altijd geloofd in de eeuwenoude Chinese stelregel dat voedsel een medicijn is.





Scrambled tofu met shiitakes en bieslook

Dit heb je nodig

voor 4 personen

– 1 el koolzaadolie

– 2,5 cm verse gember, geraspt

– 200 g stevige tofu, uitgelekt en in blokjes van 1 cm

– 1 el donkere sojasaus

– 100 g verse shiitakes (kies kleine, zachte exemplaren uit met kleine hoedjes)

– 1 el tamari of zoutarme lichte sojasaus

– 1 tl geroosterdesesamolie

– sap van 1 citroen

– snuf versgemalen zwarte peper

– bosje bieslook, fijngehakt

– handvol babyspinazie

voor het serveren

– snuf shichimi togarashi

-1 avocado, geschild, ontpit en in plakken

Zo maak je het

Verhit een wok op hoog vuur tot hij begint te roken en schenk de koolzaadolie erin. Voeg zodra de olie heet is de gember toe en roerbak een paar seconden. Voeg dan de tofublokjes toe en roerbak ze 1 minuut. Breng het geheel op smaak met de donkere sojasaus en ‘prak’ de tofublokjes met een lepel grof. Voeg de shiitakes in hun geheel toe en hussel alles 20 seconden door elkaar.

Voeg dan de tamari of lichte sojasaus, de geroosterdesesamolie, het citroensap en de zwarte peper toe. Roer door en bestrooi alles met de fijngehakte bieslook.

Verdeel de babyspinazieblaadjes over twee borden en schep de scrambled tofu erop. Strooi er tot slot nog wat shichimi togarashi over, garneer met de avocadoplakken en serveer meteen.





© Tamin Jones

Spicy noedelsoep met kikkererwten

Dit heb je nodig

voor 2 personen

– 200 g gedroogde platte udonnoedels

– 1 tl geroosterdesesamolie

– 120 g babypaksoi

– versgehakte koriander, voor de garnering

voor de bouillon

– 4 grote tenen knoflook, gepeld en licht geplet

2,5 cm verse gember, in drie stukjes

– 3 sjalotjes, gepeld

– 1 rode chilipeper, zaadjes verwijderd en fijngehakt

– 170 g wortels, in plakjes van 2,5 cm

– 150 g grote tomaten, in vieren

– 200 g rettich, in stukjes van 2,5 cm

– 2 stuks steranijs

– flinke snuf zeezoutvlokken

– 400 g kikkererwten uit blik, uitgelekt en afgespoeld

– 1 el donkere sojasaus

– 1 el tamari of zoutarme lichte sojasaus

– 1 el chilibonenpasta

Zo maak je het

Breng 1 liter water in een grote pan op middelhoog vuur aan de kook. Voeg alle ingrediënten van de bouillon toe en laat afgedekt 30 minuten sudderen. Breng 5 minuten voordat de bouillon klaar is een grote pan met water aan de kook. Voeg de noedels toe en kook ze in 5 minuten beetgaar. Giet ze af, spoel ze af onder koud stromend water en roer de geroosterdesesamolie erdoor – om te voorkomen dat ze aan elkaar kleven. Zet opzij.

Breng intussen 600 ml water in een grote pan aan de kook. Voeg de stronkjes babypaksoi toe en blancheer ze 5 seconden. Giet ze af en dompel ze even onder in ijswater om de kleur te behouden. Zet opzij.

Voor het serveren: verdeel de noedels over twee grote kommen en giet er 3-4 soeplepels van de bouillon en groenten over. Voeg aan beide kommen 1-2 stukjes geblancheerde paksoi toe en garneer het geheel met verse koriander. Serveer meteen.