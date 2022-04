Van romantisch tot cool: de bruid straalt

Na twee jaar van uitgestelde trouwfeesten worden 2022 en 2023 wellicht dé trouwjaren bij uitstek. En daar horen ook fantastische outfits bij. Vorige week waren de nieuwe collecties te zien op de Barcelona Bridal Week, een van de belangrijkste bruidsmodeweken in Europa.

Corona heeft een zware impact gehad op de trouwbusiness. Veel koppels hebben tijdens de voorbije twee jaar hun trouwplannen verschillende keren moeten uitstellen. Sommigen lieten het feest dan toch doorgaan, in heel beperkte kring. Voor dergelijke, meer casual feestjes volstond vaak een minder pompeuze jurk. Heel wat betaalbare modelabels pakken sindsdien uit met budgetvriendelijke, alternatieve bruidsoutfits die na het feest gewoon als zomerkledij gedragen kunnen worden.

Maar ook de gevestigde bruidsmerken bieden tegenwoordig creaties aan die je kan doordragen. Zoals broekpakken en jumpsuits in mooie stoffen of combinaties van een rok en een top of een knielange jurk met een bijhorend jasje. Ze spelen daarmee in op de vraag van een alsmaar grotere groep bruiden die op latere leeftijd trouwen, al dan niet voor een eerste of een tweede huwelijk.

Twee outfits

Vaak zijn die vlottere en doordraagbare bruidsoutfits ook een extra aankoop: er wordt een romantische prinsessenjurk gekocht voor de ceremonie overdag en een vlotte, dansbare – vaak korte – jurk voor het dansfeest. Het is een trend die overgewaaid is uit de Angelsaksische landen.

Veel bruidskledij kan je achteraf gewoon doordragen

Daarnaast zijn er ook soepelvallende jurken in lichte stoffen die bedoeld zijn voor trouwpartijen op exotische bestemmingen, de zogenaamde destination weddings.

1/15 Voor bruid en bruidsmeisjesLinks: feestjurk (59,99 euro), midden: jumpsuit (99,99 euro) en rechts: feestjurk (59,99 euro), van Lola Liza x Flair. © Lola Liza 2/15 Eigentijds maatwerkTop en wijde pantalon in soepele satijnzijde, op maat gemaakt. Van Eva Janssens. Van Eva Janssens. Van Eva Janssens. Trends in trouwen

De voorbije bruidsmodeweken in Londen en Barcelona brachten de uitersten: enerzijds spectaculaire droomjurken met veel tule en kant. Opmerkelijk zijn de volumineuze ballonmouwen die vaak afneembaar zijn. Anderzijds mag het wat meer sexy zijn, wat zich vertaalt in transparante stoffen, mini-jurken, shorts en korte topjes. Ook broekpakken en wijde broeken waren sterk vertegenwoordigd, goed voor wie op de D-Day z’n cool wil bewaren. (Lut Clincke)