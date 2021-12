Van oud naar nieuw op je mooist: Glitter party

Een partyproof outfit zorgt voor een feestelijke stemming, hoe groot of klein het gezelschap ook is. Van een elegante zwarte jurk en een tijdloze smoking tot uitbundige kleuren. En met een flinke dosis glitter en schitter als kers op de taart.

Blingbling

Wie oudejaarsnacht zegt, denkt aan glitter en schitter. Van een feestclutch in zilver of goud, over een opvallende pump tot een oogverblindende outfit in glanzende materialen. Wie helemaal uit de bol wil gaan, kijkt niet op een paillet meer of minder.

Kleur brengt leven in de brouwerij. Zoals een rode jurk, van vurig kersenrood tot een discreter wijnrood. Van wijd en zwierig tot sober en strak. Maar ook pastels doen het altijd goed, naast electric blue of tijdloos smaragdgroen, een kleur die in zuivere zijde helemaal tot zijn recht komt.

1/32 Please don’t buyZin om eens groots uit te pakken zonder een gat in je budget te slaan? Huur dan een feestjurk. Het Italiaanse merk Twinset biedt de verhuurservice http://www.pleasedontbuy.com aan. © Luca Manfredi 2/32 Smaragdgroene zijdeEenvoudige jurk in groene zijde, stijlvol voor het feest en ook draagbaar achteraf (495 euro), van Wright. © Wright 3/32 VolantsUitwaaierende felrode jurk met volants (39,95 euro), van H&M. © H&M 4/32 InkijkjesFeestelijke strokenjurk met opengewerkte mouwen (129 euro), van La Redoute. © La Redoute 5/32 PlisséJurk met plissé rokgedeelte in semitransparante zijde (559 euro), van Max Mara. © Max Mara 6/32 LijnenspelEendenblauwe fluwelen jurk (624 euro) in een subtiel lijnenspel, van Diane von Furstenberg. © Diane von Furstenberg 7/32 Electric blueFelblauwe wikkeljurk (49,99 euro) van LolaLiza. © Kurt Stallaert 8/32 Feestelijk in fuchsiaKleurrijke satijnen bloes, van Psophia (359 euro). © Psophia 9/32 Warm oranjeOranje jurk in een tijdloze belijning, van Natan (565 euro). © Nathalie Gabay 10/32 Zilver én goudComfy en toch op en top feestelijke jumpsuit in goud en zilver die naadloos in elkaar overvloeien (220 euro), van Caroline Biss. © Caroline Biss 11/32 Duurzame feestenMouwloos slow fashion-jasje van de Nederlandse ontwerpster Stephanie Paulis (349 euro), in beperkte oplage gemaakt. © StyleShoots 12/32 Schitter aan de voetZilverkleurige pump (129,99 euro), van Steve Madden. © Steve Madden 13/32 Glitter aan de handSchitterende feestclutch (230 euro), van Jerôme Dreyfuss. © Jerôme Dreyfuss 14/32 DiscoglitterPittige partyjurk voor een prikje (25 euro), van Monki. © Monki 15/32 Pofmouwen en paillettenGoudkleurige mini-jurk met pofmouwen en V-decolleté (330 euro), van Pinko. © Tommaso Vecchi 16/32 Verleidelijk decolletéMouwloze jurk met mooi rugdecolleté in zwart en goudkleurig reliëfmotief (129,99 euro), van Selected Femme. © Selected Femme 17/32 Stoere glamourGoudkleurige cowboylaarzen (600 euro), van Freelance. © Freelance 18/32 Baggy broekAltijd stijlvol, tijdens en na het feest: top (350 euro) en wijde pantalon (325 euro), van F. Egidio. © F. Egidio 19/32 Sober en speelsSobere feestjurk met pofmouwen en opstaand kraagje (179 euro), van Xandres. © Xandres 20/32 IngewikkeldZwarte wikkeljurk (219 euro), van Dutchess. © Claudette van de Rakt 21/32 Wit-zwartWit broekpak (blazer 295 euro, broek 180 euro) met zwarte top (135 euro), gemaakt van overstockstoffen, van het Belgische label Mardi Editions. © Mardi Editions 22/32 Smoking allowedEen klassieker die de sfeer er meteen in brengt: smoking (jas 299 euro, broek 159 euro), van Marciano by Guess. © Marciano by Guess 23/32 A-lijnLange, mouwloze jurk in A-lijn met strik op de rug (229 euro), van Gigue. © Gigue 24/32 Partyproof kidsEn ook de jeugd viert in grote stijl: blazer (vanaf 38 euro), broek (vanaf 30 euro) en hemd (vanaf 23 euro), van WE Fashion. © WE Fashion 25/32 Schouders blootOff-shoulderjurk in stretchstof met krijtstreep (179 euro), van FAM the label. © FAM the label 26/32 High heelsSuède laarsjes met strass, van Emporio Armani, prijs op aanvraag. © Emporio Armani 27/32 Rodeloper-outfitActeur Chris Hemsworth in een smoking van Hugo Boss. Smokingjasje 529 euro, pantalon 229 euro, hemd 119,95 euro en vlinderdas 59,95 euro. © Hugo Boss 28/32 Basic met een twistFeestelijk hemd in wit met zwarte details (40 euro), van WE Fashion. © WE Fashion 29/32 Jingle bellsGrappige herenblazer (39,99 euro) en bijhorend vlinderdasje (9,99 euro), van C&A. © C&A 30/32 © C&A 31/32 MaokraagFluwelen jasje en wit hemd met Maokraag, van Giorgio Armani. Prijs op aanvraag. © Giorgio Armani 32/32 Design aan de voetDe Italiaanse schoenenfabrikant Fratelli Rossetti en industrieel designer Alain Gilles sloegen de handen in elkaar voor een capsulecollectie. Het resultaat oogt tijdloos, met een eigentijdse twist (610 euro). © Fabrizio Scarpa 1/32 Please don’t buyZin om eens groots uit te pakken zonder een gat in je budget te slaan? Huur dan een feestjurk. Het Italiaanse merk Twinset biedt de verhuurservice http://www.pleasedontbuy.com aan. © Luca Manfredi 2/32 Smaragdgroene zijdeEenvoudige jurk in groene zijde, stijlvol voor het feest en ook draagbaar achteraf (495 euro), van Wright. © Wright 3/32 VolantsUitwaaierende felrode jurk met volants (39,95 euro), van H&M. © H&M 4/32 InkijkjesFeestelijke strokenjurk met opengewerkte mouwen (129 euro), van La Redoute. © La Redoute 5/32 PlisséJurk met plissé rokgedeelte in semitransparante zijde (559 euro), van Max Mara. © Max Mara 6/32 LijnenspelEendenblauwe fluwelen jurk (624 euro) in een subtiel lijnenspel, van Diane von Furstenberg. © Diane von Furstenberg 7/32 Electric blueFelblauwe wikkeljurk (49,99 euro) van LolaLiza. © Kurt Stallaert 8/32 Feestelijk in fuchsiaKleurrijke satijnen bloes, van Psophia (359 euro). © Psophia 9/32 Warm oranjeOranje jurk in een tijdloze belijning, van Natan (565 euro). © Nathalie Gabay 10/32 Zilver én goudComfy en toch op en top feestelijke jumpsuit in goud en zilver die naadloos in elkaar overvloeien (220 euro), van Caroline Biss. © Caroline Biss 11/32 Duurzame feestenMouwloos slow fashion-jasje van de Nederlandse ontwerpster Stephanie Paulis (349 euro), in beperkte oplage gemaakt. © StyleShoots 12/32 Schitter aan de voetZilverkleurige pump (129,99 euro), van Steve Madden. © Steve Madden 13/32 Glitter aan de handSchitterende feestclutch (230 euro), van Jerôme Dreyfuss. © Jerôme Dreyfuss 14/32 DiscoglitterPittige partyjurk voor een prikje (25 euro), van Monki. © Monki 15/32 Pofmouwen en paillettenGoudkleurige mini-jurk met pofmouwen en V-decolleté (330 euro), van Pinko. © Tommaso Vecchi 16/32 Verleidelijk decolletéMouwloze jurk met mooi rugdecolleté in zwart en goudkleurig reliëfmotief (129,99 euro), van Selected Femme. © Selected Femme 17/32 Stoere glamourGoudkleurige cowboylaarzen (600 euro), van Freelance. © Freelance 18/32 Baggy broekAltijd stijlvol, tijdens en na het feest: top (350 euro) en wijde pantalon (325 euro), van F. Egidio. © F. Egidio 19/32 Sober en speelsSobere feestjurk met pofmouwen en opstaand kraagje (179 euro), van Xandres. © Xandres 20/32 IngewikkeldZwarte wikkeljurk (219 euro), van Dutchess. © Claudette van de Rakt 21/32 Wit-zwartWit broekpak (blazer 295 euro, broek 180 euro) met zwarte top (135 euro), gemaakt van overstockstoffen, van het Belgische label Mardi Editions. © Mardi Editions 22/32 Smoking allowedEen klassieker die de sfeer er meteen in brengt: smoking (jas 299 euro, broek 159 euro), van Marciano by Guess. © Marciano by Guess 23/32 A-lijnLange, mouwloze jurk in A-lijn met strik op de rug (229 euro), van Gigue. © Gigue 24/32 Partyproof kidsEn ook de jeugd viert in grote stijl: blazer (vanaf 38 euro), broek (vanaf 30 euro) en hemd (vanaf 23 euro), van WE Fashion. © WE Fashion 25/32 Schouders blootOff-shoulderjurk in stretchstof met krijtstreep (179 euro), van FAM the label. © FAM the label 26/32 High heelsSuède laarsjes met strass, van Emporio Armani, prijs op aanvraag. © Emporio Armani 27/32 Rodeloper-outfitActeur Chris Hemsworth in een smoking van Hugo Boss. Smokingjasje 529 euro, pantalon 229 euro, hemd 119,95 euro en vlinderdas 59,95 euro. © Hugo Boss 28/32 Basic met een twistFeestelijk hemd in wit met zwarte details (40 euro), van WE Fashion. © WE Fashion 29/32 Jingle bellsGrappige herenblazer (39,99 euro) en bijhorend vlinderdasje (9,99 euro), van C&A. © C&A 30/32 © C&A 31/32 MaokraagFluwelen jasje en wit hemd met Maokraag, van Giorgio Armani. Prijs op aanvraag. © Giorgio Armani 32/32 Design aan de voetDe Italiaanse schoenenfabrikant Fratelli Rossetti en industrieel designer Alain Gilles sloegen de handen in elkaar voor een capsulecollectie. Het resultaat oogt tijdloos, met een eigentijdse twist (610 euro). © Fabrizio Scarpa Please don’t buyZin om eens groots uit te pakken zonder een gat in je budget te slaan? Huur dan een feestjurk. Het Italiaanse merk Twinset biedt de verhuurservice http://www.pleasedontbuy.com aan. © Luca Manfredi Smaragdgroene zijdeEenvoudige jurk in groene zijde, stijlvol voor het feest en ook draagbaar achteraf (495 euro), van Wright. © Wright VolantsUitwaaierende felrode jurk met volants (39,95 euro), van H&M. © H&M InkijkjesFeestelijke strokenjurk met opengewerkte mouwen (129 euro), van La Redoute. © La Redoute PlisséJurk met plissé rokgedeelte in semitransparante zijde (559 euro), van Max Mara. © Max Mara LijnenspelEendenblauwe fluwelen jurk (624 euro) in een subtiel lijnenspel, van Diane von Furstenberg. © Diane von Furstenberg Electric blueFelblauwe wikkeljurk (49,99 euro) van LolaLiza. © Kurt Stallaert Feestelijk in fuchsiaKleurrijke satijnen bloes, van Psophia (359 euro). © Psophia Warm oranjeOranje jurk in een tijdloze belijning, van Natan (565 euro). © Nathalie Gabay Zilver én goudComfy en toch op en top feestelijke jumpsuit in goud en zilver die naadloos in elkaar overvloeien (220 euro), van Caroline Biss. © Caroline Biss Duurzame feestenMouwloos slow fashion-jasje van de Nederlandse ontwerpster Stephanie Paulis (349 euro), in beperkte oplage gemaakt. © StyleShoots Schitter aan de voetZilverkleurige pump (129,99 euro), van Steve Madden. © Steve Madden Glitter aan de handSchitterende feestclutch (230 euro), van Jerôme Dreyfuss. © Jerôme Dreyfuss DiscoglitterPittige partyjurk voor een prikje (25 euro), van Monki. © Monki Pofmouwen en paillettenGoudkleurige mini-jurk met pofmouwen en V-decolleté (330 euro), van Pinko. © Tommaso Vecchi Verleidelijk decolletéMouwloze jurk met mooi rugdecolleté in zwart en goudkleurig reliëfmotief (129,99 euro), van Selected Femme. © Selected Femme Stoere glamourGoudkleurige cowboylaarzen (600 euro), van Freelance. © Freelance Baggy broekAltijd stijlvol, tijdens en na het feest: top (350 euro) en wijde pantalon (325 euro), van F. Egidio. © F. Egidio Sober en speelsSobere feestjurk met pofmouwen en opstaand kraagje (179 euro), van Xandres. © Xandres IngewikkeldZwarte wikkeljurk (219 euro), van Dutchess. © Claudette van de Rakt Wit-zwartWit broekpak (blazer 295 euro, broek 180 euro) met zwarte top (135 euro), gemaakt van overstockstoffen, van het Belgische label Mardi Editions. © Mardi Editions Smoking allowedEen klassieker die de sfeer er meteen in brengt: smoking (jas 299 euro, broek 159 euro), van Marciano by Guess. © Marciano by Guess A-lijnLange, mouwloze jurk in A-lijn met strik op de rug (229 euro), van Gigue. © Gigue Partyproof kidsEn ook de jeugd viert in grote stijl: blazer (vanaf 38 euro), broek (vanaf 30 euro) en hemd (vanaf 23 euro), van WE Fashion. © WE Fashion Schouders blootOff-shoulderjurk in stretchstof met krijtstreep (179 euro), van FAM the label. © FAM the label High heelsSuède laarsjes met strass, van Emporio Armani, prijs op aanvraag. © Emporio Armani Rodeloper-outfitActeur Chris Hemsworth in een smoking van Hugo Boss. Smokingjasje 529 euro, pantalon 229 euro, hemd 119,95 euro en vlinderdas 59,95 euro. © Hugo Boss Basic met een twistFeestelijk hemd in wit met zwarte details (40 euro), van WE Fashion. © WE Fashion Jingle bellsGrappige herenblazer (39,99 euro) en bijhorend vlinderdasje (9,99 euro), van C&A. © C&A © C&A MaokraagFluwelen jasje en wit hemd met Maokraag, van Giorgio Armani. Prijs op aanvraag. © Giorgio Armani Design aan de voetDe Italiaanse schoenenfabrikant Fratelli Rossetti en industrieel designer Alain Gilles sloegen de handen in elkaar voor een capsulecollectie. Het resultaat oogt tijdloos, met een eigentijdse twist (610 euro). © Fabrizio Scarpa

Met een zwarte jurk ben je op een feest nooit under- of overdressed. Het aanbod is zo gevarieerd dat er voor elk figuur en voor elke persoonlijkheid wel een geknipt model is. Je kan je little black dress pimpen met een parelsnoer, maar ook met flashy accessoires. Een smoking, in zwart met witte accenten of vice versa, doet het ook altijd goed, zowel voor hem als voor haar. (Lut Clincke)