Van marinetrui tot rivièralook: een streepje voor

Wie zomer zegt, denkt zon en zee, maar ook marinestrepen. De zomermode is al meer dan een eeuw in de ban van het marine-uniform. Van de eenvoudige marinetrui tot smetteloos witte pakken.

Niets is zo tijdloos als de marinetrui, het kledingstuk dat vanaf de tweede helft van de 19de eeuw gedragen werd door de Franse marine. Het uniform bestond, naast de marinetrui, onder meer uit een caban, een wit matrozenpak met een blauwe kraag of vice versa. Hoe blauwer de kraag, hoe onervarener de matroos. Het verhaal wil dat bepaalde handelaars matrozenpakken met afgewassen kragen verkochten zodat kersverse matrozen er niet meer als een ‘bleu’ – een groentje – bij liepen. En uiteraard kon je uit het uniform rang en stand afleiden.

Zowel de prachtige uniformen van de officieren als de eenvoudige matrozenpakken werden vrij snel opgepikt in de mode, meer bepaald in de betere kringen. Zo werden kinderen uitgedost in schattige matrozenpakjes. Niet veel later volgden ook hun moeders die zich hulden in stijlvolle jurken met marinekraag. Het is de voorloper van de relaxte maar chique rivièralook die samenvalt met de opkomst van het kusttoerisme, aanvankelijk een privilege van de elite.

Marinepak als statement

Sterke, geëmancipeerde vrouwen uit de eerste feministische golf, zoals de Franse schrijfster Colette, lieten zich dan weer fotograferen in een echt matrozenpak, mét pantalon. Ook Coco Chanel pakte in de late jaren twintig van vorige eeuw uit met een marinetrui en broek, haar ideale vakantieoutfit. De toon was gezet.

Combineer een jeans met een marinetrui voor een tijdloze look

Na Chanel volgden tal van ontwerpers die hun versie van de marinestijl brachten. Zoals Jean Paul Gaultier, die voor altijd gelinkt zal blijven aan de marinetrui. Zijn interpretaties van dit iconische kledingstuk zijn ontelbaar en vaak ook spectaculair. Aanvankelijk pikte hij de marinetrui op bij wijze van jeugdsentiment: zijn oma kleedde hem als kind in marinestijl. Later droeg hij zelf vaak een marinetrui, zelfs onder een smoking, of op een kilt en werd dit kledingstuk een constante in zijn werk.

Van streepjesjurk tot wit pak

In het huidige zomeraanbod, van de catwalk tot de ketens, zien we zowel marinetruien als -jurken, maar ook de meer gesofistikeerde rivièralook, met witte, blauwe of gestreepte broekpakken en jumpsuits. Hou je het liever eenvoudig, dan is de combinatie van een jeans – wit of blauw – en een eenvoudige marinetrui, de ideale no-brainer. Het is een tijdloze look die noch gender-, noch leeftijdsgebonden is.

De revival van de bootschoen

Bootschoenen maken de casual marinestijl compleet. Een van de meest bekende zijn de Docksides van Sebago. In de jaren tachtig waren ze razend populair toen ze opgepikt werden door de yuppies. Nu zijn de bootschoenen weer helemaal terug, in alle prijsklassen. Die comeback heeft deels te maken met de terugkeer naar vaste waarden maar ook met de revival van de eighties. Golden oldies trotseren alle trends. (Lut Clincke)