Van discreet tot flashy: groene golf

Dit seizoen trekt de mode alle kleurregisters open. Groen kan hier niet ontbreken, van fluotinten over lentefris groen tot pastelgroen en kaki. Groen is overal, en dat is geen modegril.

Vroeger had groen de reputatie een ‘moeilijke kleur’ te zijn. Groene outfits bleven immers vaak in soldenrekken hangen, vandaar de modeboutade ‘groen kost poen’. Die stelling is al lang achterhaald. Groen is al verschillende seizoenen aan een opmars bezig, in alle mogelijke schakeringen. Net door die grote verscheidenheid is er voor elk kleurtype en voor elke persoonlijkheid het juiste groen. Kaki en donkergroen voor wie houdt van discrete tinten, flashy en fluogroen voor wie het graag laat knallen. Het is ook een kleur die zich vlot laat combineren, van frisse groen-witte motieven tot uitbundige kleurenclashes van felgroen en geel of van felgroen en hoogblauw.

Groen is een kleur die zich vlot laat combineren

Het succes van groen is toe te schrijven aan verschillende factoren. Wellicht speelt het groeiende ecologisch bewustzijn in de kaart van groen dat spontaan doet denken aan de natuur. Groen staat symbool voor de ontluikende lente en dus ook voor nieuw leven en optimisme, net wat we nu nodig hebben. (Lut Clincke)