Upway lanceert exclusieve collectie opgeknapte artistieke e-bikes. Opbrengst gaat naar Bike for Life en Cycling 4 Climate

Tijdens de Europese Week van de Mobiliteit biedt Upway een serie van 6 unieke refurbished e-bikes aan, gepimpt door 6 verschillende Belgische en Nederlandse gerenomeerde artiesten. Morgen duiken we de laatste dag in van dit bijzonder initiatief om de fietsmobiliteit in de kijker te zetten. Het moment om Upway -het online platform voor opgeknapte e-bikes- in de kijker te zetten. En zo de elektrische mobiliteit voor iedereen nog toegankelijker te maken.

Upway is het eerste en enige platform dat elektrische fietsen van welgekende merken koopt, opknapt en doorverkoopt. Denk bijvoorbeeld aan Cowboy, Gazelle en VanMoof. De aangeboden e-bikes op Upway zijn tot 60% goedkoper dan een gloednieuwe elektrische fiets. De kwaliteit van het aanbod wordt gewaarborgd door de 20-punten inspectie die volgt op elke herstelling en de eenjarige garantie.

Creatives voor e-mobiliteit

Tijdens de Europese Week van de Mobiliteit pakt Upway uit met een unieke samenwerking om op een creatieve manier fietsmobiliteit in de kijker te zetten: een collectie van zes opgeknapte e-bikes van zes creatives uit België en Nederland. De e-bikes zijn voorzien van hun herkenbare iconische graphics: getekend, geschilderd, geknutseld of bedrukt. Extra pluspunt: de e-bikes zijn niet alleen esthetisch verantwoord, maar ook functioneel en voorzien van een waterafstotende laag. Zo kun je in alle weersomstandigheden genieten van je e-bike.

Bij de samenwerking zijn niet de minste Belgische namen betrokken. De wonderlijke illustraties van Brecht Vandenbroucke barsten van de referenties naar de pop- en gamecultuur en sieren de pagina’s van onder meer Le Monde en The New York Times. Ook zijn samenwerking met de Belgische ontwerper Walter Van Beirendonck, het Italiaanse modehuis Prada en het Franse modelabel Lacoste zijn onvergetelijk. Geïnspireerd door haar Afro-Belgische roots reflecteert Loulou João met haar candy coated plastic personages op de uitdagingen en moeilijkheden in de echte wereld in haar digitale safe space, een universum die de lezers van The New York Times en The New Yorker en gebruikers van MTV en Spotify bekoort. Denk ook aan de populaire illustrator en cartoonist Eva Mouton , gekend van haar autobiografische geïllustreerde columns, die de fiets opvrolijkt met haar kleurrijke tekeningen. Jonas Denil , bekend als Straatletters, ruilt voor deze samenwerking zijn canvas van bouwplaatsen en leegstaande gebouwen in voor een elektrische fiets. Zonnige kleuren die mede-fietsers en voorbijgangers doen nadenken en glimlachen. In Nederland gaat Upway in zee met de bekende illustratoren Saša Ostoja en Floor van het Nederend . Saša’s kleurrijke fantasiedieren kun je terugvinden in de Volkskrant en maken onder andere deel uit van het fenomenale universum van Nike. Floors stripfiguur ‘Malvin the Cat’ en zijn pop arty natuur- en bergtaferelen vallen wereldwijd erg in de smaak, getuige zijn populaire exposities in wereldsteden zoals Amsterdam, Los Angeles en Hamburg.

De exclusieve limited edition van de zes opgeknapte artistieke e-bikes die weerproof zijn worden tijdens de Europese Week van de Mobiliteit (16/09-22/09) aangeboden op upway.be, voor een vaste prijs van €999 per e-bike.