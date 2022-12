‘t Potje Paté brengt pure ambacht op het bord

Eind de jaren 80 stampten de ouders van Carmen en Joris Missiaen een vleesfabriekje uit de grond, De Veurns’Ambachtse, in het landelijke Alveringem. Toen zus en broer Missiaen in de zaak stapten, besloten ze een eetgelegenheid te koppelen aan het atelier, met de toepasselijke naam ‘t Potje Paté.

“Dat was initieel ook het enige dat op de kaart stond: een pot huisgemaakte paté met een boterham, groentjes en een fles streekbier”, vertelt Carmen, die verantwoordelijk is voor de zaal. Doorheen de jaren breidde zowel het fabriekje als het restaurantconcept uit, waardoor je naast paté nu ook van tientallen andere ambachtelijke streekspecialiteiten kunt proeven in de familiezaak.

© Westtoer

Carmen maakt ons wegwijs in hun overweldigende aanbod, en stelt voor dat we met de aperitiefplank kennismaken met dé kernactiviteit van de familie: rillette, vleesbrood, boerenpaté, hoofdvlees, chorizo, filet d’anvers, potjesvlees, foie gras, ibericoham… Op enkele soorten na stuk voor stuk fijne vleeswaren die chef Joris en zijn team ter plaatse bereiden. De appel is duidelijk niet ver van de boom gevallen.

“Ik ben een slager van de zesde generatie, maar mijn vader is de enige die voor deze activiteit heeft gekozen”, klinkt het. “Tegenwoordig produceren we minstens 300.000 potjes paté, terrines en andere vleesspecialiteiten per jaar. Voor eigen gebruik, maar ook voor honderden handels- en horecazaken in het binnen- en buitenland.”

Wie wil kan zich uitleven in het aanpalende winkeltje, om thuis voort te genieten van al dat lekkers. Vervolgens proeven we van botermals buikspek en een krokante kalfszwezerik met frisse groentjes en een pastinaakcrème. De focus ligt dan wel op vlees, Joris beseft dat de bijgerechtjes niet verwaarloosd mogen worden. Tot slot komt er een dampende ovenschotel van gepekeld en traaggegaard lam op tafel. De ene smaakbom volgt de andere op. Je proeft hier echt het ambacht van de Westhoek, de liefde voor het vak.

‘t Potje Paté, Kaatsspelstraat 5 in Alveringem – www.deveurnambachtse.be

